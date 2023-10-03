Отправлено: - 12:26

Ну вот опять те же грабли с иногородним победителем тендера! ТОО Жана Омир г Павлодар! Почему?! Зачем?!!!! А подрядчиком по высадке выступает наш местный ТОО "ЛандшафтСтрой". Извините,а вот эта павлодарская прокладка победитель ни у кого вопросов не вызывает?? Не успели выиграть,а уже подрядчика отправили в акиматИнтересная схемка вырисовывается,ни так ли?