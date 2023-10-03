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≡ Пирс с фонарями, газоны и снова сосны из Башкирии - Аким Костаная предложил создать собственные Елисейские поля
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47669
Пирс с фонарями, газоны и снова сосны из Башкирии - Аким Костаная предложил создать собственные Елисейские поля
Отправлено: 03.10.23 - 12:21
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Осеннюю посадку нужно завершить до 20 октября этого года, на эти цели городской бюджет уже выделил 131,9 млн тенге. О том, сколько деревьев, каких пород и где будет высажено аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ обсудил с членами "зеленой комиссии".
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1295
Re: Пирс с фонарями, газоны и снова сосны из Башкирии - Аким...
Отправлено: 03.10.23 - 12:21
#1
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Возродите государственный Зеленстрой! И будет вам щастье! Там будут ученые люди руководить,разбирающееся в растеневодстве и тд! Зачем акиму помнить и знать об этом? Зачем опять эти частники?!
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1295
Re: Пирс с фонарями, газоны и снова сосны из Башкирии - Аким...
Отправлено: 03.10.23 - 12:26
#2
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Ну вот опять те же грабли с иногородним победителем тендера! ТОО Жана Омир г Павлодар! Почему?! Зачем?!!!! А подрядчиком по высадке выступает наш местный ТОО "ЛандшафтСтрой". Извините,а вот эта павлодарская прокладка победитель ни у кого вопросов не вызывает?? Не успели выиграть,а уже подрядчика отправили в акимат :lol: Интересная схемка вырисовывается,ни так ли? :lol:
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
368
Re: Пирс с фонарями, газоны и снова сосны из Башкирии - Аким...
Отправлено: 03.10.23 - 12:40
#3
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Очередной бестолковый аким. Кустанай был зелёный, цветущий город. Без всякого автоматического полива. Особенно смешно это слышать, когда у этих рукопопых - деревья сохнут возле реки из-за отсутствия полива.
КУЦы - клоуны уехавшего цирка.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13271
Re: Пирс с фонарями, газоны и снова сосны из Башкирии - Аким...
Отправлено: 03.10.23 - 12:48
#4
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Цитата:
255 пирамидальных тополей,

Мне нравятся такие тополя. В Туркестане их очень много. Красиво смотрятся.
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