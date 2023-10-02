Сначала на сайте вышли просто картинки. Ваше описание вопроса через некоторое время. Причём я выждал, сначала я не понял появления первой картинки, потом после появления второй, решил внимательно посмотреть на номера. Ваш вопрос появился после того как я отреагировал на картинки.
Я буду очень рад , если это так. Я имею в виду что Украине априори такого быть не может, потому что там то он есть,этот градус и к сожалению по объективным причинам. А что касается , Ваших доказательств, то их не нужно. Я Вам вполне доверяю. Мы просто судим о жизни в России по каким то СМИ неважно в интернете или по телевизору, ещё в Челябинск можем смотаться. А Вы знаете жизнь изнутри, а наше суждение о вас это как примерно у Максафа про Казахстан, где у нас по улицам шествуют суровые языковые патрули и заставляют продавцов г-на Добринцова учить под страхом смерти казахский язык
Фу .не люблю оправдываться. Я написал раньше у себя в компьютере и отправил, а потом вышел Ваш вопрос на сайте. Хронология появления поста на сайте не совпадает с хронологией в моей голове вот и всё. Надеюсь Вы поняли.Цитата:
Гога: -Я прекрасно знаю , что происходит в Кустанае
А что у нас что то происходит неординарное? Хотя если смотреть новости например КТК, каждый день какие то убийства и маньяки бродят по Казахстану. В моём окружении всё скучно и обыденно и Слава Богу
saba: А Вы знаете жизнь изнутри, а наше суждение о вас это как примерно у Максафа про Казахстан, где у нас по улицам шествуют суровые языковые патрули и заставляют продавцов г-на Добринцова учить под страхом смерти казахский язык
Ну патрули сейчас Риддер шерстят, доберутся и до Кустаная Я буду держать вас в курсе
Вот оно им надо было? Ну дали бы тем женщинам доработать, они бы спокойно ушли на пенсию. Ради чего эти рейды устраивать? Очевидно же, что со временем все равно будет так как они хотят, зачем ускорять...
конечно надо. они же думают что делом заняты. также как и большинство прочих "активистов". не все, разумеется. есть среди этой категории и вменяемые люди. но в большинстве случаев чем тупее тем активнее.
Пал? А был у Вас на высоте? А почему был на высоте и почему пал? Наверное, Вы даже не задумывались об этом, идя на поводу обывательских домыслов о роде Михалковых. А между тем, это старинный русский дворянский род (прародитель МихАлко Иванович, выходец из Великого княжества Литовского в начале XV века), как говорится, испокон века исправно служивших России. Да, Михалковы всегда были близки к власть предержащим Что и вызывало бешеную зависть у некоторых, стремящихся к такому же положению, да не имеющих таких возможностей Отсюда сплетни, клевета, издёвки в их адрес... Идеальных людей нет, но то, что Никита Михалков - патриот России, сомнений не вызывает
saba: Если Вы не антисемит, Вам должно быть всё равно.
Я не антисемит (Однажды на форуме мы с пользователем Ваш земляк обсуждали эту тему, старожилы, наверное, помнят) Но я, относясь к Белому и Быкову как к человекам, а не евреям, презираю их, как и Михалков, за то, что они предали вначале свой род, а потом предали и страну, где родились (Хотя, Вы ж не смотрели Бесогон, но уже осудили Никиту...)
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