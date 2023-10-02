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saba:

А Вы знаете жизнь изнутри, а наше суждение о вас это как примерно у Максафа про Казахстан, где у нас по улицам шествуют суровые языковые патрули и заставляют продавцов г-на Добринцова учить под страхом смерти казахский язык

[Исправлено: maxsaf, 03.10.2023 - 03:55]

Цитата:Ну патрули сейчас Риддер шерстят, доберутся и до КустанаяЯ буду держать вас в курсе