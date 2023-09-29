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≡ 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47666
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 29.09.23 - 18:04
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С 1 сентября на трех пунктах пропуска в РФ начал работать пилотный проект, смысл которого в том, что грузоперевозчики должны резервировать для себя дату и время прохождения границы. Задумано это было для оптимизации деятельности самых перегруженных пунктов пропуска, где постоянно стояли километровые очереди машин.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13265
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 01.10.23 - 16:45
#30
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Вот смотри. Ты предлагаешь мне туда ехать. Давай посчитаем. Я смотрю ты в теме. 80 евро в сутки зп . Кушаем в день 20. Дорога домой туда сюда. Лям! Это мне получается на да на год уехать. Не видеть детей, жён, подруг. Что б привести домой где то чистыми около 5-6 баксов. . Да ну его Навин. Я их тут зарабатаю
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13265
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 01.10.23 - 16:55
#31
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Да я даже к акросу смогу напросился на лето. На химию . Опыт есть. Я больше у него заработаю.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
545
Re: 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь —...
Отправлено: 01.10.23 - 17:14
#32
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Цитата:
Vit:
Вот смотри. Ты предлагаешь мне туда ехать. Давай посчитаем. Я смотрю ты в теме. 80 евро в сутки зп . Кушаем в день 20. Дорога домой туда сюда. Лям! Это мне получается на да на год уехать. Не видеть детей, жён, подруг. Что б привести домой где то чистыми около 5-6 баксов. . Да ну его Навин. Я их тут зарабатаю


.....с чего ты взял что я предлагаю тебе туда ехать,вообще нет,тебе как водителю надо будет отдать за учёбу 95го ключа порядка 250 евро может быть и посредникам которые тебе найдут фирму незнаю сколько и минимум год жить в машинной конуре.Где никаких бытовых условий,выходные в машине,про душ и про стирку не говорю.Есть фирмы которые организуют базы жильё где водилам организуют рейсы на базу и там они решают свой быт.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13265
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 01.10.23 - 17:23
#33
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Цитата:
Vit:

Мне не надо расказывать про 95 код! Я его сдам в слепую . Закрытыми глазами.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
545
Re: 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь —...
Отправлено: 01.10.23 - 18:17
#34
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Цитата:
Vit:
Так я про че говорю. Страдают мужики . Не я а пенсы. Мне то пофиг . Я могу и в Европу уехать. На заработки )


Вот смотри. Ты предлагаешь мне туда ехать. Давай посчитаем. Я смотрю ты в теме. 80 евро в сутки зп . Кушаем в день 20. Дорога домой туда сюда. Лям! Это мне получается на да на год уехать. Не видеть детей, жён, подруг. Что б привести домой где то чистыми около 5-6 баксов. . Да ну его Навин. Я их тут зарабатаю

.....не пойму тебя то тебе пофик и можешь ехать на заработки потом не хочешь,так лучше на Каераке кукавать в 180 км от дома......
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13265
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 01.10.23 - 18:58
#35
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Сам незнаю . Хочу много. Умею много. Насчёт длинных кругов. Не вру. Так и есть.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13265
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 01.10.23 - 19:03
#36
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Цитата:
родом из Шанхая2022:

Да есть такая тема. Предлагали. Я не то чтобы гордый . Я просто и знаю как там трудно. Реально звонят. Я незнаю откуда номер узнают звонят. Могу тебе скинуть. Если хочешь
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
545
Re: 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь —...
Отправлено: 01.10.23 - 19:29
#37
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Цитата:
Vit:
Да есть такая тема. Предлагали. Я не то чтобы гордый . Я просто и знаю как там трудно. Реально звонят. Я незнаю откуда номер узнают звонят. Могу тебе скинуть. Если хочешь


...спасибо ненадо я в курсе этой темы,всех денег не заработаешь зато дома и спокойно да по европе гонять язык надо знать английский школьный да и то забыл.В основном у поляков или литовцев работа.Hegelmann или Girteka но её говорят уже непускают в европу.Там через литовцев или поляков можно к немцем залесть к Wielke только по зарплате не понятно что там.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13265
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 01.10.23 - 19:54
#38
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Вприцпе лям ловим. Если желание есть то могу посодействовать. Машины барма. Нам нужны смелые ребята.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2464
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 01.10.23 - 20:04
#39
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Цитата:
Vit:
Вприцпе лям ловим. Если желание есть то могу посодействовать. Машины барма. Нам нужны смелые ребята.

У меня товарищ и коллега по работе с Казахстана тоже, правда где то из под Экибастуза. К него друг детства, сейчас по Европе гоняет. Через Польшу устроился. Что зарабатывает не знаю, но доволен - гоняет. Хотя было пару месяцев назад с задержкой зарплаты проблемы или точнее с её своевременной выплатой. Самый страшный момент рассказывал, был, когда товар через Польшу на Украину вёз. Сам не зная, что доставляет. Так что эти 5000 - для него просто райская сказка.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
545
Re: 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь —...
Отправлено: 01.10.23 - 23:51
#40
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Цитата:
Vit:
Вприцпе лям ловим. Если желание есть то могу посодействовать. Машины барма. Нам нужны смелые ребята.

....нет спасибо пускай они этого журавля сами ловят,лучше синица в руках.Там кого только нет вся Средняя Азия,Азия в Гамбурге контеинеры таскают,монголы,у испанцев,португальцев работают товарищи из бывших колоний южной америки.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13265
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 02.10.23 - 08:34
#41
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Цитата:
Эл-починно: У меня товарищ и коллега по работе с Казахстана тоже, правда где то из под Экибастуза.
Че он зарабатывает я в курсе. Выше писал . 80 евро в день. Но это надо уехать на год. Не меньше что б приехать домой с деньгами! Щас в России уже также предлагают уже. А что бы по Европе работать. Минимум нужно 150 как местным платят Почему я должен на них работать за 80? Мне непонятно. Я трачу свою здоровье, время, года
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13265
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 02.10.23 - 08:39
#42
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Цитата:
Эл-починно:

Ваще из за санкций. Российские тк открыли у нас базы . Прикрываются нашими номерами. Мне уже звонили и предлагали работу. Скинули анкету. Я им ответил что я не собираюсь на вашу анкету отвечать. Если вы позвонили то должны без анкеты взять. Они; ну мы так не можем вы должны поговорить с механиком. Я им это ваще то вы позволили , мне зачем звонить вашим механикам?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2464
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 03.10.23 - 02:14
#43
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Цитата:
Vit:
Че он зарабатывает я в курсе. Выше писал . 80 евро в день.

Ну я тогда вообще ничего не понимаю. в Германии это минималка при 40 часов в неделю. А тут и штрафы сам плоти и семью не видеть и в машине жить, это же рабство какое то.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
238
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 03.10.23 - 07:23
#44
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Цитата:
Эл-починно:
и семью не видеть и в машине жить

вы напрямую с водителями грузовиков ездящими на дальние расстояния разговаривали? в живую и без сантиментов.
это они только "плачутся" про семью и машину, чтобы их пожалели. когда же водителю даёшь четко понять - "мне твоё нытьё до п...ы"- сразу выясняется что от семьи они сбегают, и в машине им милей чем дома.
примерно также как некоторые сбегают в гараж.
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