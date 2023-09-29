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5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
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Я робот(Пользователи)
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5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 29.09.23 - 18:04
С 1 сентября на трех пунктах пропуска в РФ начал работать пилотный проект, смысл которого в том, что грузоперевозчики должны резервировать для себя дату и время прохождения границы. Задумано это было для оптимизации деятельности самых перегруженных пунктов пропуска, где постоянно стояли километровые очереди машин.
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5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 01.10.23 - 16:45
Цитата:
родом из Шанхая2022:Вот смотри. Ты предлагаешь мне туда ехать. Давай посчитаем. Я смотрю ты в теме. 80 евро в сутки зп . Кушаем в день 20. Дорога домой туда сюда. Лям! Это мне получается на да на год уехать. Не видеть детей, жён, подруг. Что б привести домой где то чистыми около 5-6 баксов. . Да ну его Навин. Я их тут зарабатаю
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 01.10.23 - 16:55
Цитата:
родом из Шанхая2022:Да я даже к акросу смогу напросился на лето. На химию . Опыт есть. Я больше у него заработаю.
Re: 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь —...
Отправлено: 01.10.23 - 17:14
Цитата:
.....с чего ты взял что я предлагаю тебе туда ехать,вообще нет,тебе как водителю надо будет отдать за учёбу 95го ключа порядка 250 евро может быть и посредникам которые тебе найдут фирму незнаю сколько и минимум год жить в машинной конуре.Где никаких бытовых условий,выходные в машине,про душ и про стирку не говорю.Есть фирмы которые организуют базы жильё где водилам организуют рейсы на базу и там они решают свой быт.
Vit:
Вот смотри. Ты предлагаешь мне туда ехать. Давай посчитаем. Я смотрю ты в теме. 80 евро в сутки зп . Кушаем в день 20. Дорога домой туда сюда. Лям! Это мне получается на да на год уехать. Не видеть детей, жён, подруг. Что б привести домой где то чистыми около 5-6 баксов. . Да ну его Навин. Я их тут зарабатаю
Вот смотри. Ты предлагаешь мне туда ехать. Давай посчитаем. Я смотрю ты в теме. 80 евро в сутки зп . Кушаем в день 20. Дорога домой туда сюда. Лям! Это мне получается на да на год уехать. Не видеть детей, жён, подруг. Что б привести домой где то чистыми около 5-6 баксов. . Да ну его Навин. Я их тут зарабатаю
.....с чего ты взял что я предлагаю тебе туда ехать,вообще нет,тебе как водителю надо будет отдать за учёбу 95го ключа порядка 250 евро может быть и посредникам которые тебе найдут фирму незнаю сколько и минимум год жить в машинной конуре.Где никаких бытовых условий,выходные в машине,про душ и про стирку не говорю.Есть фирмы которые организуют базы жильё где водилам организуют рейсы на базу и там они решают свой быт.
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 01.10.23 - 17:23
Цитата:
Мне не надо расказывать про 95 код! Я его сдам в слепую . Закрытыми глазами.
Vit:
Мне не надо расказывать про 95 код! Я его сдам в слепую . Закрытыми глазами.
Re: 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь —...
Отправлено: 01.10.23 - 18:17
Цитата:
Вот смотри. Ты предлагаешь мне туда ехать. Давай посчитаем. Я смотрю ты в теме. 80 евро в сутки зп . Кушаем в день 20. Дорога домой туда сюда. Лям! Это мне получается на да на год уехать. Не видеть детей, жён, подруг. Что б привести домой где то чистыми около 5-6 баксов. . Да ну его Навин. Я их тут зарабатаю
.....не пойму тебя то тебе пофик и можешь ехать на заработки потом не хочешь,так лучше на Каераке кукавать в 180 км от дома......
Vit:
Так я про че говорю. Страдают мужики . Не я а пенсы. Мне то пофиг . Я могу и в Европу уехать. На заработки )
Так я про че говорю. Страдают мужики . Не я а пенсы. Мне то пофиг . Я могу и в Европу уехать. На заработки )
Вот смотри. Ты предлагаешь мне туда ехать. Давай посчитаем. Я смотрю ты в теме. 80 евро в сутки зп . Кушаем в день 20. Дорога домой туда сюда. Лям! Это мне получается на да на год уехать. Не видеть детей, жён, подруг. Что б привести домой где то чистыми около 5-6 баксов. . Да ну его Навин. Я их тут зарабатаю
.....не пойму тебя то тебе пофик и можешь ехать на заработки потом не хочешь,так лучше на Каераке кукавать в 180 км от дома......
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 01.10.23 - 18:58
Цитата:
родом из Шанхая2022:Сам незнаю . Хочу много. Умею много. Насчёт длинных кругов. Не вру. Так и есть.
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 01.10.23 - 19:03
Цитата:
Да есть такая тема. Предлагали. Я не то чтобы гордый . Я просто и знаю как там трудно. Реально звонят. Я незнаю откуда номер узнают звонят. Могу тебе скинуть. Если хочешь
родом из Шанхая2022:
Да есть такая тема. Предлагали. Я не то чтобы гордый . Я просто и знаю как там трудно. Реально звонят. Я незнаю откуда номер узнают звонят. Могу тебе скинуть. Если хочешь
Re: 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь —...
Отправлено: 01.10.23 - 19:29
Цитата:
...спасибо ненадо я в курсе этой темы,всех денег не заработаешь зато дома и спокойно да по европе гонять язык надо знать английский школьный да и то забыл.В основном у поляков или литовцев работа.Hegelmann или Girteka но её говорят уже непускают в европу.Там через литовцев или поляков можно к немцем залесть к Wielke только по зарплате не понятно что там.
Vit:
Да есть такая тема. Предлагали. Я не то чтобы гордый . Я просто и знаю как там трудно. Реально звонят. Я незнаю откуда номер узнают звонят. Могу тебе скинуть. Если хочешь
Да есть такая тема. Предлагали. Я не то чтобы гордый . Я просто и знаю как там трудно. Реально звонят. Я незнаю откуда номер узнают звонят. Могу тебе скинуть. Если хочешь
...спасибо ненадо я в курсе этой темы,всех денег не заработаешь зато дома и спокойно да по европе гонять язык надо знать английский школьный да и то забыл.В основном у поляков или литовцев работа.Hegelmann или Girteka но её говорят уже непускают в европу.Там через литовцев или поляков можно к немцем залесть к Wielke только по зарплате не понятно что там.
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 01.10.23 - 19:54
Вприцпе лям ловим. Если желание есть то могу посодействовать. Машины барма. Нам нужны смелые ребята.
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 01.10.23 - 20:04
Цитата:
У меня товарищ и коллега по работе с Казахстана тоже, правда где то из под Экибастуза. К него друг детства, сейчас по Европе гоняет. Через Польшу устроился. Что зарабатывает не знаю, но доволен - гоняет. Хотя было пару месяцев назад с задержкой зарплаты проблемы или точнее с её своевременной выплатой. Самый страшный момент рассказывал, был, когда товар через Польшу на Украину вёз. Сам не зная, что доставляет. Так что эти 5000 - для него просто райская сказка.
Vit:
Вприцпе лям ловим. Если желание есть то могу посодействовать. Машины барма. Нам нужны смелые ребята.
Вприцпе лям ловим. Если желание есть то могу посодействовать. Машины барма. Нам нужны смелые ребята.
У меня товарищ и коллега по работе с Казахстана тоже, правда где то из под Экибастуза. К него друг детства, сейчас по Европе гоняет. Через Польшу устроился. Что зарабатывает не знаю, но доволен - гоняет. Хотя было пару месяцев назад с задержкой зарплаты проблемы или точнее с её своевременной выплатой. Самый страшный момент рассказывал, был, когда товар через Польшу на Украину вёз. Сам не зная, что доставляет. Так что эти 5000 - для него просто райская сказка.
Re: 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь —...
Отправлено: 01.10.23 - 23:51
Цитата:
....нет спасибо пускай они этого журавля сами ловят,лучше синица в руках.Там кого только нет вся Средняя Азия,Азия в Гамбурге контеинеры таскают,монголы,у испанцев,португальцев работают товарищи из бывших колоний южной америки.
Vit:
Вприцпе лям ловим. Если желание есть то могу посодействовать. Машины барма. Нам нужны смелые ребята.
Вприцпе лям ловим. Если желание есть то могу посодействовать. Машины барма. Нам нужны смелые ребята.
....нет спасибо пускай они этого журавля сами ловят,лучше синица в руках.Там кого только нет вся Средняя Азия,Азия в Гамбурге контеинеры таскают,монголы,у испанцев,португальцев работают товарищи из бывших колоний южной америки.
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 02.10.23 - 08:34
Цитата:
Эл-починно: У меня товарищ и коллега по работе с Казахстана тоже, правда где то из под Экибастуза.Че он зарабатывает я в курсе. Выше писал . 80 евро в день. Но это надо уехать на год. Не меньше что б приехать домой с деньгами! Щас в России уже также предлагают уже. А что бы по Европе работать. Минимум нужно 150 как местным платят Почему я должен на них работать за 80? Мне непонятно. Я трачу свою здоровье, время, года
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 02.10.23 - 08:39
Цитата:
Ваще из за санкций. Российские тк открыли у нас базы . Прикрываются нашими номерами. Мне уже звонили и предлагали работу. Скинули анкету. Я им ответил что я не собираюсь на вашу анкету отвечать. Если вы позвонили то должны без анкеты взять. Они; ну мы так не можем вы должны поговорить с механиком. Я им это ваще то вы позволили , мне зачем звонить вашим механикам?
Эл-починно:
Ваще из за санкций. Российские тк открыли у нас базы . Прикрываются нашими номерами. Мне уже звонили и предлагали работу. Скинули анкету. Я им ответил что я не собираюсь на вашу анкету отвечать. Если вы позвонили то должны без анкеты взять. Они; ну мы так не можем вы должны поговорить с механиком. Я им это ваще то вы позволили , мне зачем звонить вашим механикам?
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 03.10.23 - 02:14
Цитата:
Ну я тогда вообще ничего не понимаю. в Германии это минималка при 40 часов в неделю. А тут и штрафы сам плоти и семью не видеть и в машине жить, это же рабство какое то.
Vit:
Че он зарабатывает я в курсе. Выше писал . 80 евро в день.
Че он зарабатывает я в курсе. Выше писал . 80 евро в день.
Ну я тогда вообще ничего не понимаю. в Германии это минималка при 40 часов в неделю. А тут и штрафы сам плоти и семью не видеть и в машине жить, это же рабство какое то.
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