НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 690 из 690«1...688689690
Ответить Новый топик
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2981
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:56
#10336
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
а не только картинки смотрите

Сначала на сайте вышли просто картинки. Ваше описание вопроса через некоторое время. Причём я выждал, сначала я не понял появления первой картинки, потом после появления второй, решил внимательно посмотреть на номера. Ваш вопрос появился после того как я отреагировал на картинки.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2981
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 22:00
#10337
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
принято решение назвать новые процессоры «Pentium» (за основу было взято др.-греч. πέντε «пять»),
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2981
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 22:09
#10338
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Как это ещё вам доказать ?

Я буду очень рад , если это так. Я имею в виду что Украине априори такого быть не может, потому что там то он есть,этот градус и к сожалению по объективным причинам.
А что касается , Ваших доказательств, то их не нужно. Я Вам вполне доверяю. Мы просто судим о жизни в России по каким то СМИ неважно в интернете или по телевизору, ещё в Челябинск можем смотаться. А Вы знаете жизнь изнутри, а наше суждение о вас это как примерно у Максафа про Казахстан, где у нас по улицам шествуют суровые языковые патрули и заставляют продавцов г-на Добринцова учить под страхом смерти казахский язык
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8500
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 22:10
#10339
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Ваш вопрос появился после того как я отреагировал на картинки.

---------10319 -мой вопрос , 10320 - ваш ответ
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8500
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 22:16
#10340
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:

----Я прекрасно знаю , что происходит в Кустанае - куча родственников и знакомых осталась там . Перезваниваемся .
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2981
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 22:24
#10341
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
10319 -мой вопрос , 10320 - ваш ответ

Фу .не люблю оправдываться. Я написал раньше у себя в компьютере и отправил, а потом вышел Ваш вопрос на сайте. Хронология появления поста на сайте не совпадает с хронологией в моей голове вот и всё. Надеюсь Вы поняли.Цитата:
Гога:
-Я прекрасно знаю , что происходит в Кустанае

А что у нас что то происходит неординарное? Хотя если смотреть новости например КТК, каждый день какие то убийства и маньяки бродят по Казахстану. В моём окружении всё скучно и обыденно и Слава Богу
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8500
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 22:28
#10342
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Надеюсь Вы поняли

---Понял .
Цитата:
saba:
Хронология появления поста на сайте не совпадает

----Верю вам . Накладка вышла .
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19745
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 22:33
#10343
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Теперь знаете как перевести на английский Интел Пентиум?

Теперь мне вообще не нужно париться по этому поводу ;-) :lol:
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8500
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 22:34
#10344
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
что то происходит неординарное?

----Наверное не так выразился .Просто знаю жизнь в Кустанае не по СМИ , а от людей .
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19745
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 00:02
#10345
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
А Вы знаете жизнь изнутри, а наше суждение о вас это как примерно у Максафа про Казахстан, где у нас по улицам шествуют суровые языковые патрули и заставляют продавцов г-на Добринцова учить под страхом смерти казахский язык

Не, патрули сейчас Риддер шерстят, очередь Кустаная не пришла ;-)
Профайл
Страница 690 из 690«1...688689690
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS