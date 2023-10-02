Отправлено: - 22:09

Гога:

Как это ещё вам доказать ?

Цитата:Я буду очень рад , если это так. Я имею в виду что Украине априори такого быть не может, потому что там то он есть,этот градус и к сожалению по объективным причинам.А что касается , Ваших доказательств, то их не нужно. Я Вам вполне доверяю. Мы просто судим о жизни в России по каким то СМИ неважно в интернете или по телевизору, ещё в Челябинск можем смотаться. А Вы знаете жизнь изнутри, а наше суждение о вас это как примерно у Максафа про Казахстан, где у нас по улицам шествуют суровые языковые патрули и заставляют продавцов г-на Добринцова учить под страхом смерти казахский язык