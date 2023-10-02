НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Заявки всего на 250 бесплатных саженцев для осенней посадки поступили от ПКСК и ОСИ в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47666
Заявки всего на 250 бесплатных саженцев для осенней посадки поступили от ПКСК и ОСИ в Костанае
Отправлено: 02.10.23 - 22:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посадочный материал есть, а вот инициативы у жителей не хватает, отметил сегодня, 2 октября, на аппаратном совещании аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Это касается и содержания детских площадок, и участия в санитарной очистке города.
Читать новость

Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
367
Re: Заявки всего на 250 бесплатных саженцев для осенней посадки...
Отправлено: 02.10.23 - 22:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марат юрист и историк, не озеленитель. Пересаживать саженцы с яслей сразу в городскую среду - сверхдебилизм. Ничего в следующем годе, если Марат останется, то все башкирские сосны полностью под замену и бордюры на гранитные. Аким курильщика .
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS