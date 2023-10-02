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≡ «Таиланда у нас допустить нельзя» - Аким Костаная о процессе замены опор освещения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47666
«Таиланда у нас допустить нельзя» - Аким Костаная о процессе замены опор освещения
Отправлено: 02.10.23 - 18:33
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На необходимости завершить эту работу до 1 ноября настаивают власти областного центра. Сегодня, 2 октября, на аппаратном совещании в городском акимате говорили о том, какие проблемы сопровождают процесс замены опор и восстановления освещения.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9543
«Таиланда у нас допустить нельзя» - Аким Костаная о процессе замены опор освещения
Отправлено: 02.10.23 - 18:33
#1
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Цитата:
- У нас тут Таиланда допустить нельзя. Поручение отделу ЖКХ: есть специалисты, езжайте, смотрите, срезайте провода. И и не просто срезайте, а наказывайте с полицией, - заявил Марат Жундубаев.

Источник:

Недальновидная политика акимата.Провайдеры тянут людям интернет,то есть эта услуга необходима населению,а если нельзя вешать на акиматовские опоры,то получается каждый оператор должен вкопать свои столбы?Так что в итоге проще ,дешевле и эстетичней,одна опора с кабелями от нескольких операторов,или 10 опор по одному кабелю на каждой.
Цитата:
Металлические опоры - это же не бетонные, рассчитаны на кабель, обеспечивающий освоещение, выдерживают нагрузку, которая соответствует выданным техусловиям. Не выше.

Источник:

Так может быть надо было думать наперёд и поставить сразу бетонные опоры?

[Исправлено: Добринцофф, 02.10.2023 - 18:35]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2981
Re: «Таиланда у нас допустить нельзя» - Аким Костаная о процессе...
Отправлено: 02.10.23 - 21:38
#2
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Цитата:
Добринцофф:
Так может быть надо было думать наперёд и поставить сразу бетонные опоры?

Металлические опоры разные есть, бывают и такие, что могут фору бетонным дать. Дело только в цене и в тех самых техусловиях. Помню предлагали нам польские там какие то запредельные характеристики были, но и цена в 3 раза выше российских. Хотя СИП я считаю это от бедности, когда то это был шаг вперёд по сравнению с проводами, а так по хорошему кабель должен быть подземным, но я уже давно не эксперт в этой области. это только моё личное мнение.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
367
Re: «Таиланда у нас допустить нельзя» - Аким Костаная о процессе...
Отправлено: 02.10.23 - 22:44
#3
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Марат, работает по указивкам Архимеда, новые столбы они на йух не нужны, старые справлялись. Что толку что они по Абая,кабеля уличного освещения под землёй уложили? Вся лапша опять на столбах висит, плюс ржавеют.

Оптоволокно на столбах не висит. Тут бы конечно толкового руководителя, но где взять?
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