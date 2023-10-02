Отправлено: - 21:38

Добринцофф:

Так может быть надо было думать наперёд и поставить сразу бетонные опоры?

Цитата:Металлические опоры разные есть, бывают и такие, что могут фору бетонным дать. Дело только в цене и в тех самых техусловиях. Помню предлагали нам польские там какие то запредельные характеристики были, но и цена в 3 раза выше российских. Хотя СИП я считаю это от бедности, когда то это был шаг вперёд по сравнению с проводами, а так по хорошему кабель должен быть подземным, но я уже давно не эксперт в этой области. это только моё личное мнение.