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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:56
Цитата:
Сначала на сайте вышли просто картинки. Ваше описание вопроса через некоторое время. Причём я выждал, сначала я не понял появления первой картинки, потом после появления второй, решил внимательно посмотреть на номера. Ваш вопрос появился после того как я отреагировал на картинки.
Гога:
а не только картинки смотрите
а не только картинки смотрите
Сначала на сайте вышли просто картинки. Ваше описание вопроса через некоторое время. Причём я выждал, сначала я не понял появления первой картинки, потом после появления второй, решил внимательно посмотреть на номера. Ваш вопрос появился после того как я отреагировал на картинки.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 22:00
принято решение назвать новые процессоры «Pentium» (за основу было взято др.-греч. πέντε «пять»),
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 22:09
Цитата:
Я буду очень рад , если это так. Я имею в виду что Украине априори такого быть не может, потому что там то он есть,этот градус и к сожалению по объективным причинам.
А что касается , Ваших доказательств, то их не нужно. Я Вам вполне доверяю. Мы просто судим о жизни в России по каким то СМИ неважно в интернете или по телевизору, ещё в Челябинск можем смотаться. А Вы знаете жизнь изнутри, а наше суждение о вас это как примерно у Максафа про Казахстан, где у нас по улицам шествуют суровые языковые патрули и заставляют продавцов г-на Добринцова учить под страхом смерти казахский язык
Гога:
Как это ещё вам доказать ?
Как это ещё вам доказать ?
Я буду очень рад , если это так. Я имею в виду что Украине априори такого быть не может, потому что там то он есть,этот градус и к сожалению по объективным причинам.
А что касается , Ваших доказательств, то их не нужно. Я Вам вполне доверяю. Мы просто судим о жизни в России по каким то СМИ неважно в интернете или по телевизору, ещё в Челябинск можем смотаться. А Вы знаете жизнь изнутри, а наше суждение о вас это как примерно у Максафа про Казахстан, где у нас по улицам шествуют суровые языковые патрули и заставляют продавцов г-на Добринцова учить под страхом смерти казахский язык
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 22:10
Цитата:
---------10319 -мой вопрос , 10320 - ваш ответ
saba:
Ваш вопрос появился после того как я отреагировал на картинки.
Ваш вопрос появился после того как я отреагировал на картинки.
---------10319 -мой вопрос , 10320 - ваш ответ
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 22:16
Цитата:
----Я прекрасно знаю , что происходит в Кустанае - куча родственников и знакомых осталась там . Перезваниваемся .
saba:
----Я прекрасно знаю , что происходит в Кустанае - куча родственников и знакомых осталась там . Перезваниваемся .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 22:24
Цитата:
Фу .не люблю оправдываться. Я написал раньше у себя в компьютере и отправил, а потом вышел Ваш вопрос на сайте. Хронология появления поста на сайте не совпадает с хронологией в моей голове вот и всё. Надеюсь Вы поняли.Цитата:
А что у нас что то происходит неординарное? Хотя если смотреть новости например КТК, каждый день какие то убийства и маньяки бродят по Казахстану. В моём окружении всё скучно и обыденно и Слава Богу
Гога:
10319 -мой вопрос , 10320 - ваш ответ
10319 -мой вопрос , 10320 - ваш ответ
Фу .не люблю оправдываться. Я написал раньше у себя в компьютере и отправил, а потом вышел Ваш вопрос на сайте. Хронология появления поста на сайте не совпадает с хронологией в моей голове вот и всё. Надеюсь Вы поняли.Цитата:
Гога:
-Я прекрасно знаю , что происходит в Кустанае
-Я прекрасно знаю , что происходит в Кустанае
А что у нас что то происходит неординарное? Хотя если смотреть новости например КТК, каждый день какие то убийства и маньяки бродят по Казахстану. В моём окружении всё скучно и обыденно и Слава Богу
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 22:28
Цитата:
---Понял .
Цитата:
----Верю вам . Накладка вышла .
saba:
Надеюсь Вы поняли
Надеюсь Вы поняли
---Понял .
Цитата:
saba:
Хронология появления поста на сайте не совпадает
Хронология появления поста на сайте не совпадает
----Верю вам . Накладка вышла .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 22:33
Цитата:
Теперь мне вообще не нужно париться по этому поводу
saba:
Теперь знаете как перевести на английский Интел Пентиум?
Теперь знаете как перевести на английский Интел Пентиум?
Теперь мне вообще не нужно париться по этому поводу
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 22:34
Цитата:
----Наверное не так выразился .Просто знаю жизнь в Кустанае не по СМИ , а от людей .
saba:
что то происходит неординарное?
что то происходит неординарное?
----Наверное не так выразился .Просто знаю жизнь в Кустанае не по СМИ , а от людей .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 00:02
Цитата:
Не, патрули сейчас Риддер шерстят, очередь Кустаная не пришла
saba:
А Вы знаете жизнь изнутри, а наше суждение о вас это как примерно у Максафа про Казахстан, где у нас по улицам шествуют суровые языковые патрули и заставляют продавцов г-на Добринцова учить под страхом смерти казахский язык
А Вы знаете жизнь изнутри, а наше суждение о вас это как примерно у Максафа про Казахстан, где у нас по улицам шествуют суровые языковые патрули и заставляют продавцов г-на Добринцова учить под страхом смерти казахский язык
Не, патрули сейчас Риддер шерстят, очередь Кустаная не пришла
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