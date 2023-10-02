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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13265
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:15
#10321
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Цитата:
saba:

Так я вам и говорю вы не сможете между собой общатся. Марик не верит. У вас языки отличаются. Я же работаю
и с талкиваюсь. Со всеми.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8500
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:18
#10322
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Цитата:
saba:
у нас тут джип ездит с номером 666 ZLO

----У вас тоже плохие отношения с Украиной ?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8500
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:23
#10323
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Цитата:
saba:

------------Вы суть вопроса поняли ?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19742
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:29
#10324
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Я щас сижу на курсах повышения квалификации, по работе. На английском. Кайф. Я сделал выбор много лет назад, выбрал английский, и теперь я получаю именно то, что хотел. ;-) 8-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13265
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:33
#10325
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Цитата:
Гога:
Ну таких машин у нас много. Шкода ваще не проблема. А вот мазда на второй фотки интересно. 6 мне нравится. Но чет потом передумал. Все-таки Мёрс думаю. Или кроссовер пока ещё не принял решение. Мониторю колёса. В Астане часто скидывают интересные предложения.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2463
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:35
#10326
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Цитата:
Vit:
Так я вам и говорю вы не сможете между собой общатся.

Брехня всё это. Ещё как смогут. :lol: Товарищ на приёме у своего русскоязычного (из Казахстана) зубного врача, рассказывал буквально неделю назад дело было. Заходит чувачело, на ломанном кое как немецком, выдавил, что к врачу нужно. Персонал не весь. но есть и русскоязычные. Принимала немка, спросила, говорит ли он на русском, чувак ответил - украинишь, украинский то бишь. Вот тут и началась смехопанорама. Она ему формуляр для заполнения, для новых пациентов даёт. У него шары по полтиннику, Праксис выдавал формуляры на двух языках, немецком и русском. И вот тут он внезапно на чисто русском как классики писали ещё - заговорил вдруг! :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2463
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:37
#10327
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Цитата:
Vit:
Ну таких машин у нас много

У нас эти бедные беженцы и на лексусам ездиют. :lol:
Гога то про другое - смогут ли машины с российскими номерами, так же благополучно в Украине стоять, Киеве, Львове?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13265
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:43
#10328
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Цитата:
Эл-починно:

А про это . В России уже нету этих номеров . У нас есть. Они я ем виду про грузовые . Приезжают. Ну там через Грузию Болгарию. Вобщем не через россию . Помню стоял на кайраке. Тип на джипе подехал. Говорит ты в курсе за тобой украина стоит. Я и че? Че хотел?. Ломай их я ему да с чево ради . Он работает семью кормит. ! Я тебя лучше сломаю тебе
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2981
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:45
#10329
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Цитата:
Гога:
Вот стоят спокойно в Краснодаре

А я думал это про АХ ОК и АХ и ОХ
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8500
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:47
#10330
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Цитата:
Vit:

===Неизвестные залили краской номера и испортили лакокрасочное покрытие машин с российскими номерами в украинском городе Бердянске на берегу Азовского моря. Повреждены были два недешёвых автомобиля, Volkswagen и Chevrolet, припаркованные возле одного из местных отелей.--------------------------В столице Украины Киеве неизвестные сожгли три автомобиля с российскими номерными знаками. Об этом сообщает корреспондент haqqin.az с места событий.---------------
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8500
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:50
#10331
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Цитата:
Эл-починно:
Гога то про другое

----Спасибо , только вы поняли суть моего вопроса , к сожалению.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2981
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:51
#10332
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Цитата:
Эл-починно:
так же благополучно в Украине стоять, Киеве, Львове?

Дело просто в интенсивности бомбардировок и в статусе. Я думаю в Краснодаре она не такая. как в вышеозначенных городах Украины. Да и в Украине война , враг напал, а в Краснодаре СВО( защищаем Родину на чужой территории). Поэтому градус ненависти ниже, хотя как ни грустно дальше будет скорее всего только повышаться.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8500
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:52
#10333
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Цитата:
saba:
А я думал

---Там четко вопрос задан - картинки как добавление к вопросу . Читайте внимательнее , а не только картинки смотрите ;-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2981
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:52
#10334
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Цитата:
maxsaf:
выбрал английский,

Теперь знаете как перевести на английский Интел Пентиум?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8500
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:54
#10335
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Цитата:
saba:
Поэтому градус ненависти ниже,

------------Да нету тут никакого градуса ненависти .Как это ещё вам доказать ?
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