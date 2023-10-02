Отправлено: - 21:35

Vit:

Так я вам и говорю вы не сможете между собой общатся.

Цитата:Брехня всё это. Ещё как смогут.Товарищ на приёме у своего русскоязычного (из Казахстана) зубного врача, рассказывал буквально неделю назад дело было. Заходит чувачело, на ломанном кое как немецком, выдавил, что к врачу нужно. Персонал не весь. но есть и русскоязычные. Принимала немка, спросила, говорит ли он на русском, чувак ответил - украинишь, украинский то бишь. Вот тут и началась смехопанорама. Она ему формуляр для заполнения, для новых пациентов даёт. У него шары по полтиннику, Праксис выдавал формуляры на двух языках, немецком и русском. И вот тут он внезапно на чисто русском как классики писали ещё - заговорил вдруг!