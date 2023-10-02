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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:15
Цитата:
Так я вам и говорю вы не сможете между собой общатся. Марик не верит. У вас языки отличаются. Я же работаю
и с талкиваюсь. Со всеми.
saba:
Так я вам и говорю вы не сможете между собой общатся. Марик не верит. У вас языки отличаются. Я же работаю
и с талкиваюсь. Со всеми.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:18
Цитата:
----У вас тоже плохие отношения с Украиной ?
saba:
у нас тут джип ездит с номером 666 ZLO
у нас тут джип ездит с номером 666 ZLO
----У вас тоже плохие отношения с Украиной ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:23
Цитата:
------------Вы суть вопроса поняли ?
saba:
------------Вы суть вопроса поняли ?
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:29
Я щас сижу на курсах повышения квалификации, по работе. На английском. Кайф. Я сделал выбор много лет назад, выбрал английский, и теперь я получаю именно то, что хотел.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:33
Цитата:
Гога:Ну таких машин у нас много. Шкода ваще не проблема. А вот мазда на второй фотки интересно. 6 мне нравится. Но чет потом передумал. Все-таки Мёрс думаю. Или кроссовер пока ещё не принял решение. Мониторю колёса. В Астане часто скидывают интересные предложения.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:35
Цитата:
Брехня всё это. Ещё как смогут. Товарищ на приёме у своего русскоязычного (из Казахстана) зубного врача, рассказывал буквально неделю назад дело было. Заходит чувачело, на ломанном кое как немецком, выдавил, что к врачу нужно. Персонал не весь. но есть и русскоязычные. Принимала немка, спросила, говорит ли он на русском, чувак ответил - украинишь, украинский то бишь. Вот тут и началась смехопанорама. Она ему формуляр для заполнения, для новых пациентов даёт. У него шары по полтиннику, Праксис выдавал формуляры на двух языках, немецком и русском. И вот тут он внезапно на чисто русском как классики писали ещё - заговорил вдруг!
Vit:
Так я вам и говорю вы не сможете между собой общатся.
Так я вам и говорю вы не сможете между собой общатся.
Брехня всё это. Ещё как смогут. Товарищ на приёме у своего русскоязычного (из Казахстана) зубного врача, рассказывал буквально неделю назад дело было. Заходит чувачело, на ломанном кое как немецком, выдавил, что к врачу нужно. Персонал не весь. но есть и русскоязычные. Принимала немка, спросила, говорит ли он на русском, чувак ответил - украинишь, украинский то бишь. Вот тут и началась смехопанорама. Она ему формуляр для заполнения, для новых пациентов даёт. У него шары по полтиннику, Праксис выдавал формуляры на двух языках, немецком и русском. И вот тут он внезапно на чисто русском как классики писали ещё - заговорил вдруг!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:37
Цитата:
У нас эти бедные беженцы и на лексусам ездиют.
Гога то про другое - смогут ли машины с российскими номерами, так же благополучно в Украине стоять, Киеве, Львове?
Vit:
Ну таких машин у нас много
Ну таких машин у нас много
У нас эти бедные беженцы и на лексусам ездиют.
Гога то про другое - смогут ли машины с российскими номерами, так же благополучно в Украине стоять, Киеве, Львове?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:43
Цитата:
А про это . В России уже нету этих номеров . У нас есть. Они я ем виду про грузовые . Приезжают. Ну там через Грузию Болгарию. Вобщем не через россию . Помню стоял на кайраке. Тип на джипе подехал. Говорит ты в курсе за тобой украина стоит. Я и че? Че хотел?. Ломай их я ему да с чево ради . Он работает семью кормит. ! Я тебя лучше сломаю тебе
Эл-починно:
А про это . В России уже нету этих номеров . У нас есть. Они я ем виду про грузовые . Приезжают. Ну там через Грузию Болгарию. Вобщем не через россию . Помню стоял на кайраке. Тип на джипе подехал. Говорит ты в курсе за тобой украина стоит. Я и че? Че хотел?. Ломай их я ему да с чево ради . Он работает семью кормит. ! Я тебя лучше сломаю тебе
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:45
Цитата:
А я думал это про АХ ОК и АХ и ОХ
Гога:
Вот стоят спокойно в Краснодаре
Вот стоят спокойно в Краснодаре
А я думал это про АХ ОК и АХ и ОХ
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:47
Цитата:
===Неизвестные залили краской номера и испортили лакокрасочное покрытие машин с российскими номерами в украинском городе Бердянске на берегу Азовского моря. Повреждены были два недешёвых автомобиля, Volkswagen и Chevrolet, припаркованные возле одного из местных отелей.--------------------------В столице Украины Киеве неизвестные сожгли три автомобиля с российскими номерными знаками. Об этом сообщает корреспондент haqqin.az с места событий.---------------
Vit:
===Неизвестные залили краской номера и испортили лакокрасочное покрытие машин с российскими номерами в украинском городе Бердянске на берегу Азовского моря. Повреждены были два недешёвых автомобиля, Volkswagen и Chevrolet, припаркованные возле одного из местных отелей.--------------------------В столице Украины Киеве неизвестные сожгли три автомобиля с российскими номерными знаками. Об этом сообщает корреспондент haqqin.az с места событий.---------------
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:50
Цитата:
----Спасибо , только вы поняли суть моего вопроса , к сожалению.
Эл-починно:
Гога то про другое
Гога то про другое
----Спасибо , только вы поняли суть моего вопроса , к сожалению.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:51
Цитата:
Дело просто в интенсивности бомбардировок и в статусе. Я думаю в Краснодаре она не такая. как в вышеозначенных городах Украины. Да и в Украине война , враг напал, а в Краснодаре СВО( защищаем Родину на чужой территории). Поэтому градус ненависти ниже, хотя как ни грустно дальше будет скорее всего только повышаться.
Эл-починно:
так же благополучно в Украине стоять, Киеве, Львове?
так же благополучно в Украине стоять, Киеве, Львове?
Дело просто в интенсивности бомбардировок и в статусе. Я думаю в Краснодаре она не такая. как в вышеозначенных городах Украины. Да и в Украине война , враг напал, а в Краснодаре СВО( защищаем Родину на чужой территории). Поэтому градус ненависти ниже, хотя как ни грустно дальше будет скорее всего только повышаться.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:52
Цитата:
---Там четко вопрос задан - картинки как добавление к вопросу . Читайте внимательнее , а не только картинки смотрите
saba:
А я думал
А я думал
---Там четко вопрос задан - картинки как добавление к вопросу . Читайте внимательнее , а не только картинки смотрите
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:52
Цитата:
Теперь знаете как перевести на английский Интел Пентиум?
maxsaf:
выбрал английский,
выбрал английский,
Теперь знаете как перевести на английский Интел Пентиум?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 21:54
Цитата:
------------Да нету тут никакого градуса ненависти .Как это ещё вам доказать ?
saba:
Поэтому градус ненависти ниже,
Поэтому градус ненависти ниже,
------------Да нету тут никакого градуса ненависти .Как это ещё вам доказать ?
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