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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31532
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 12:33
#10276
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Цитата:
maxsaf:
Могло отрубями чужими придавить

Могло всякое быть.
Но вот языкового вопроса в то время вообще не знал, что это такое даже за выражение..
Хотя отруби были в 1999м..
На много позже твоих ценников, из за которых тебя казахские нацисты выкинули из Казахстана..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31532
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 12:35
#10277
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Цитата:
maxsaf:
Мне надо приехать, чтобы появились?

Ну как, насочиняшь например, что на коровах нацисты бирки заставляют печатать не только на русском, а и на казахском языке..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31532
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 12:39
#10278
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Так и вижу горящую тему Макса в НГ - Внимание, на обратной стороне казахские нацисты напечатали ценник на казахском!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31532
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 12:44
#10279
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Еще так:

-Правильные ценники!
Тут нацистов нет!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31532
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 12:47
#10280
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А тут вообще - Вывих мозга.
Нацизм процветает!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31532
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 12:51
#10281
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Эх..
Угоришь от смеха с иностранцев...
Ладно, писшыте есчо как говорится, любую тему, все равно они у вас сводятся к ценникам на казахском и своим полным холодильникам в на ваших новых Родинах, к понтам то есть..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14100
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 15:15
#10282
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Цитата:
maxsaf:
Не, уже извинились, вопрос закрыт

это так не работает
в украинском парламенте ни одного офицера сс не чествовали
но путин почемуто решил что в Украине нацисты и начал войну

причем самое смешное в украине даже массовых движений ненациков не было как в той же россии
никто не ходил по городам крича-"украина для украинцев"
никто не резал азиатов в метро
никто не избивал приезжих загоняя их толпой
в украине не слышно было ни о каких азовах толком
когда в россии процветали национал-большевики (это как немецкие национал-социалисты) и скинхеды
было УПА как идейный последователь борьбы с россией но они не бегали и русских не убивали по киеву

и вот теперь ирония
русские идут в всу воевать за "бендеровцев"
а за россию вооют нацисты открытые типа батальона "русич" с долбанутым нациком командиром
россия давала миллиарды рублей в чвк вагнер где командиром был уткин-вагнер с ссовскими рунами наколотыми на шее
и надписью слава гитлеру на руке

поэтому готовтесь
россия и на канаду может напасть
у вас там неправильные нацисты в парламенте
все правильные в кремле))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14100
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 15:23
#10283
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Цитата:
maxsaf:
А третий вариант - подставить решили кое кого, а потом извиниться. К извинившимся какие могут быть претензии?

интересная логика

разговор в парламенте

-ребята давайте зеленского подставим!
-зачем? мы же украине миллиарды помощи дали, у нас огромная украинская община, весь цивилизованный западный мир за украину зачем нам его подставлять?
-просто по приколу
-а ну тогда ладно, че делаем?
-давайте когда зеленский приедет в парламент офицера сс пригласим и скажем что это ветеран "лесных братьев" вот хохма то будет!
-а в чем подстава для зеленского? он же гостем приедет, весь косяк на нас ляжет это огромные репутационные потери, сломанные карьеры, обширная критика от евреев мира, может даже глава страны попадет
-оооой пофиг! смешно же будет!
-а ну если смешно то погнали!!


по этой логике максима- правительство и депутаты канады не нацисты нет
а просто какието идиоты
народ канады избрал в парламент идиотов
понятно
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31532
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 18:33
#10284
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Ну и очередной настоящий Герой России, летчик позывной Гавр.
Не захотел убивать украинский народ.
Давайте поапплодируем ему!

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13251
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 18:35
#10285
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Опять. Че тебя заело на это теме
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19740
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 18:45
#10286
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Цитата:
111:

А вот другой герой, рейды проводит, скоро он и до тебя доберётся, заставит тебя на курсы записаться :lol:


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31532
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 18:46
#10287
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Цитата:
Vit:
Опять. Че тебя заело на это теме

Мы должны помнить своих Героев, наших братьев, русских пацанов, настоящих русских парней, которые не хотят убивать да дачи и виллы Ротенбергов и Абрамовичей..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19740
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 18:46
#10288
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Цитата:
Vit:
Опять. Че тебя заело на это теме

Надоело сурпу для беша мешать, скучно :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31532
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 18:48
#10289
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Цитата:
maxsaf:
вот другой герой

И ?
Там режут и убивают, как сегодня русские нацисты с Казахстана с ДШРГ Русич?
Кстати, видео баян, старое престарое и где этот нацист?
Когда мне его ждать, с 1970го года жду не дождусь..

[Исправлено: 111, 02.10.2023 - 18:49]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13251
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 18:57
#10290
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Цитата:
111:
Ещё раз тебе повторяю . Русские не сепары и не ждуны как ты думаешь. . Они тебе друзья. Да согласен в том плане что щас на Украине проблема серьёзная . Но это не значит что мы всё такие там кстати много наёмников. Которым пофиг на украинцев и руских
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