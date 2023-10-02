Отправлено: - 15:23

maxsaf:

А третий вариант - подставить решили кое кого, а потом извиниться. К извинившимся какие могут быть претензии?

Цитата:интересная логикаразговор в парламенте-ребята давайте зеленского подставим!-зачем? мы же украине миллиарды помощи дали, у нас огромная украинская община, весь цивилизованный западный мир за украину зачем нам его подставлять?-просто по приколу-а ну тогда ладно, че делаем?-давайте когда зеленский приедет в парламент офицера сс пригласим и скажем что это ветеран "лесных братьев" вот хохма то будет!-а в чем подстава для зеленского? он же гостем приедет, весь косяк на нас ляжет это огромные репутационные потери, сломанные карьеры, обширная критика от евреев мира, может даже глава страны попадет-оооой пофиг! смешно же будет!-а ну если смешно то погнали!!по этой логике максима- правительство и депутаты канады не нацисты нета просто какието идиотынарод канады избрал в парламент идиотовпонятно