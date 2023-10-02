Re: Костанаец получил штрафы на 1,5 млн тенге за один месяц

Отправлено: - 18:11

Ключевое слово здесь млн штрафов. А снижения количества нарушений как без них не было так и с ними нет. Иначе говоря на безопасность движения они не влияют