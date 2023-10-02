НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Костанаец получил штрафы на 1,5 млн тенге за один месяц
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47665
Костанаец получил штрафы на 1,5 млн тенге за один месяц
Отправлено: 02.10.23 - 16:55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За этот период 25-летний мужчина, владеющий автомобилем «Ваз 2114» с иностранным учетом, получил 51 штраф. Все они связаны с превышением скорости. Нарушителя 29 сентября остановили сотрудники патрульной полиции.
Читать новость

Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
33
Re: Костанаец получил штрафы на 1,5 млн тенге за один месяц
Отправлено: 02.10.23 - 16:55
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно бы так ! Водитель специально байговал, раньше же он был Неуловимым Джо, а все остальные - " фраера ушастые "
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1112
Re: Костанаец получил штрафы на 1,5 млн тенге за один месяц
Отправлено: 02.10.23 - 18:11
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ключевое слово здесь млн штрафов. А снижения количества нарушений как без них не было так и с ними нет. Иначе говоря на безопасность движения они не влияют
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1456
Re: Костанаец получил штрафы на 1,5 млн тенге за один месяц
Отправлено: 02.10.23 - 18:22
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Также водитель был привлечен к административной ответственности за отсутствие страхового полиса и технического осмотра.

Источник:

интересно есть у этого водятла мозги? вдруг бы совершил ДТП, и что потом? сто пудово учёт РФ ! наверное с учётом РФ передаются и мозги продавцов данного ТС.
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1143
Re: Костанаец получил штрафы на 1,5 млн тенге за один месяц
Отправлено: 02.10.23 - 18:46
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
существенный вклад в безопасность дорожного движения вносят автоматические средства фиксации нарушений.

каким образом???
только бабки
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS