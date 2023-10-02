Могло всякое быть. Но вот языкового вопроса в то время вообще не знал, что это такое даже за выражение.. Хотя отруби были в 1999м.. На много позже твоих ценников, из за которых тебя казахские нацисты выкинули из Казахстана..
Эх.. Угоришь от смеха с иностранцев... Ладно, писшыте есчо как говорится, любую тему, все равно они у вас сводятся к ценникам на казахском и своим полным холодильникам в на ваших новых Родинах, к понтам то есть..
это так не работает в украинском парламенте ни одного офицера сс не чествовали но путин почемуто решил что в Украине нацисты и начал войну
причем самое смешное в украине даже массовых движений ненациков не было как в той же россии никто не ходил по городам крича-"украина для украинцев" никто не резал азиатов в метро никто не избивал приезжих загоняя их толпой в украине не слышно было ни о каких азовах толком когда в россии процветали национал-большевики (это как немецкие национал-социалисты) и скинхеды было УПА как идейный последователь борьбы с россией но они не бегали и русских не убивали по киеву
и вот теперь ирония русские идут в всу воевать за "бендеровцев" а за россию вооют нацисты открытые типа батальона "русич" с долбанутым нациком командиром россия давала миллиарды рублей в чвк вагнер где командиром был уткин-вагнер с ссовскими рунами наколотыми на шее и надписью слава гитлеру на руке
поэтому готовтесь россия и на канаду может напасть у вас там неправильные нацисты в парламенте все правильные в кремле))
maxsaf: А третий вариант - подставить решили кое кого, а потом извиниться. К извинившимся какие могут быть претензии?
интересная логика
разговор в парламенте
-ребята давайте зеленского подставим! -зачем? мы же украине миллиарды помощи дали, у нас огромная украинская община, весь цивилизованный западный мир за украину зачем нам его подставлять? -просто по приколу -а ну тогда ладно, че делаем? -давайте когда зеленский приедет в парламент офицера сс пригласим и скажем что это ветеран "лесных братьев" вот хохма то будет! -а в чем подстава для зеленского? он же гостем приедет, весь косяк на нас ляжет это огромные репутационные потери, сломанные карьеры, обширная критика от евреев мира, может даже глава страны попадет -оооой пофиг! смешно же будет! -а ну если смешно то погнали!!
по этой логике максима- правительство и депутаты канады не нацисты нет а просто какието идиоты народ канады избрал в парламент идиотов понятно
Ещё раз тебе повторяю . Русские не сепары и не ждуны как ты думаешь. . Они тебе друзья. Да согласен в том плане что щас на Украине проблема серьёзная . Но это не значит что мы всё такие там кстати много наёмников. Которым пофиг на украинцев и руских
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