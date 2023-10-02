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≡ Леди на велосипедах стали звездами празднования Дня пожилого человека в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47663
Леди на велосипедах стали звездами празднования Дня пожилого человека в Рудном
Отправлено: 02.10.23 - 15:10
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Прокатиться на двухколесном коне согласились, по подсчетам автора статьи, 18 женщин. Но мало просто сесть и крутить педали. Обязательное требование - создать неповторимый образ. Фантазию никто не ограничивал.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13243
Re: Леди на велосипедах стали звездами празднования Дня пожилого...
Отправлено: 02.10.23 - 15:10
#1
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Че меня не позвали.. Я бы с ними покатался. Позноккмолся бы с леди
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13243
Re: Леди на велосипедах стали звездами празднования Дня пожилого...
Отправлено: 02.10.23 - 15:12
#2
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Я то уже професиональный велосипедист.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13243
Re: Леди на велосипедах стали звездами празднования Дня пожилого...
Отправлено: 02.10.23 - 15:22
#3
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Ваще мог бы женщин научить. Показать. Я ведь не просто водитель но и велосипедист тоже! Умею на велике гонять! Зря не позвали
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