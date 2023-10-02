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≡ Два района на три дня останутся без газа в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47663
Два района на три дня останутся без газа в Костанае
Отправлено: 02.10.23 - 14:19
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На два дня для жителей жилого массива Амангельды и поселка Дружба полностью прекратят подачу газа. Как сообщает Костанайский производственный филиал АО "ҚазТрансГаз Аймақ", произойдет это в связи с проведением ремонтных работ.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3231
Re: Два района на три дня останутся без газа в Костанае
Отправлено: 02.10.23 - 14:19
#1
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Цитата:
в период проведения ремонтных работ необходимо предусмотреть использование резервного топлива

Кому предусмотреть - Аймаку или потребителям? Пишут непонятно.
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