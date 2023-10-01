Цитата:
maxsaf:
Родина первая это начала, когда заставляла меня перевести Intel Pentium на ценниках на казахский язык
попросили перевести наименования товаров -явно не только интел а всего ассортимента он собрался и убежал в другую страну убоясь затрат
если бы обязали продавца взять двуязычного он бы вообще застрелился тогда?)))
макс а ты точно украинец? больше на израильтянина смахиваешь поведением-причем такого карикатурного из анекдотов) Цитата:
maxsaf:
Я родился в КЗ и прожил бОльшую часть жизни, наши три поколения прожили в КЗ, но мы так и остались для вас, хозяев - гостями
кто ведет себя как гость в своей стране-к тому такое и отношение
кому понравится общаться с человеком считая что мы вместе строим страну а он при любой возникшей проблеме портки в руки и бежать? поэтому и отношение к таким как ты такое)
многие такие как вы сразу же обозначили в 90ые что это не их страна и жить они хотят либо в ссср либо в россии (что по сути одно и то же)
но им мол не оставили выбора-ох бедные несчастные-беда беда, жили жили в ссср а потом вдруг оказалось что жили они не в рязани а в казахстане и вокруг казахов полно)
побежали себе второе гражданство втихоря делать (от первого не отказываясь а то мало ли вдруг понравится)
в итоге живут ни туда ни сюда
тут пока удобно сидят как только чето не понравилось убежали
на новой родине бац еще хуже стало-обратно прибежали))
как к таким относится? сначала с удивлением а потом только с презрением