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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1273
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 17:48
#10201
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19704
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 23:27
#10202
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Цитата:
YESNO:

Вы можете своими словами объяснить, как вы поняли это видео?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14089
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 10:35
#10203
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больше недели прошло

кто нибудь видел чтобы макс из канады осудил свое правительство и премьер министра за то что те пубилчно чевствовали нациста в парламенте?
ладно не осудил ну хоть бы раскритиковал по всем статьям?
выразил недовольство?
обозначился что его очень осокрбила данная ситация что депутаты его страны пропагандирвоали на весь мир любовь к ссовцу?

если видели поделитесь, номером сообщения)
спасибо
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14089
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 10:47
#10204
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Цитата:
maxsaf:
Родина первая это начала, когда заставляла меня перевести Intel Pentium на ценниках на казахский язык

попросили перевести наименования товаров -явно не только интел а всего ассортимента он собрался и убежал в другую страну убоясь затрат
если бы обязали продавца взять двуязычного он бы вообще застрелился тогда?)))

макс а ты точно украинец? больше на израильтянина смахиваешь поведением-причем такого карикатурного из анекдотов) Цитата:
maxsaf:
Я родился в КЗ и прожил бОльшую часть жизни, наши три поколения прожили в КЗ, но мы так и остались для вас, хозяев - гостями

кто ведет себя как гость в своей стране-к тому такое и отношение
кому понравится общаться с человеком считая что мы вместе строим страну а он при любой возникшей проблеме портки в руки и бежать? поэтому и отношение к таким как ты такое)
многие такие как вы сразу же обозначили в 90ые что это не их страна и жить они хотят либо в ссср либо в россии (что по сути одно и то же)
но им мол не оставили выбора-ох бедные несчастные-беда беда, жили жили в ссср а потом вдруг оказалось что жили они не в рязани а в казахстане и вокруг казахов полно)
побежали себе второе гражданство втихоря делать (от первого не отказываясь а то мало ли вдруг понравится)
в итоге живут ни туда ни сюда
тут пока удобно сидят как только чето не понравилось убежали
на новой родине бац еще хуже стало-обратно прибежали))
как к таким относится? сначала с удивлением а потом только с презрением
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31477
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 11:00
#10205
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Цитата:
abaika95:
кто нибудь видел чтобы макс из канады осудил свое правительство и премьер министра за то что те пубилчно чевствовали нациста в парламенте?

Да никто и не увидел и не увидит..
Там же сразу, чемодан вокзал и старый холодильник..
Все таки люди туда приехали не за критикой иностранного государства члена НАТО, а за полным холодильником, который им достойно янки наполняют.
Ну а недовольство политикой из за него можно засунуть себе в одно известное место на букву Ж..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19704
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 11:05
#10206
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Цитата:
abaika95:
если видели поделитесь, номером сообщения)

Я здесь для другого ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19704
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.10.23 - 11:07
#10207
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Цитата:
111:
Да никто и не увидел и не увидит..

Свое ты ещё увидишь, не переживай. А вообще подпеваешь красиво) пока без Абайки - только плов выставляешь, Абайка приходит - начинаешь подпевать)
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