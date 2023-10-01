Отправлено: - 10:47

maxsaf:

Родина первая это начала, когда заставляла меня перевести Intel Pentium на ценниках на казахский язык

maxsaf:

Я родился в КЗ и прожил бОльшую часть жизни, наши три поколения прожили в КЗ, но мы так и остались для вас, хозяев - гостями

Цитата:попросили перевести наименования товаров -явно не только интел а всего ассортимента он собрался и убежал в другую страну убоясь затратесли бы обязали продавца взять двуязычного он бы вообще застрелился тогда?)))макс а ты точно украинец? больше на израильтянина смахиваешь поведением-причем такого карикатурного из анекдотов) Цитата:кто ведет себя как гость в своей стране-к тому такое и отношениекому понравится общаться с человеком считая что мы вместе строим страну а он при любой возникшей проблеме портки в руки и бежать? поэтому и отношение к таким как ты такое)многие такие как вы сразу же обозначили в 90ые что это не их страна и жить они хотят либо в ссср либо в россии (что по сути одно и то же)но им мол не оставили выбора-ох бедные несчастные-беда беда, жили жили в ссср а потом вдруг оказалось что жили они не в рязани а в казахстане и вокруг казахов полно)побежали себе второе гражданство втихоря делать (от первого не отказываясь а то мало ли вдруг понравится)в итоге живут ни туда ни сюдатут пока удобно сидят как только чето не понравилось убежалина новой родине бац еще хуже стало-обратно прибежали))как к таким относится? сначала с удивлением а потом только с презрением