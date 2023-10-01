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≡ Социализм заканчивается тогда, когда заканчивается чужие деньги
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47661
Социализм заканчивается тогда, когда заканчивается чужие деньги
Отправлено: 01.10.23 - 09:30
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Лесные пожары в 2022 году в Костанайской области начались днём 2 сентября и перекинулись на населённые пункты. Всего в регионе сгорели 108 объектов, в том числе 85 домов в селе Аманкарагай и шесть – в селе Озёрное.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1111
Re: Социализм заканчивается тогда, когда заканчивается чужие...
Отправлено: 01.10.23 - 09:30
#1
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Напоминает мне предыдущего "борца со всем" из Центра защиты прав потребителей, ныне ушедшего в тень. Эту бы энергию, да в полезное русло. Хотя наверное благодаря именно таким, хапуги всех мастей хоть чуть бояться стали.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14089
Re: Социализм заканчивается тогда, когда заканчивается чужие...
Отправлено: 02.10.23 - 10:31
#2
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Цитата:
Дантист:
Напоминает мне предыдущего "борца со всем" из Центра защиты прав потребителей, ныне ушедшего в тень. Эту бы энергию, да в полезное русло.

у того то хоть конкретный инструментарий действий был
он представитель официальной организации которая имела право на запросы
и с госзакупом он вроде "дружил"
а тут что?
написать во все инстанции свои требования
отчитаться об этом в нг
ждать
в очередной раз ему не ответят
все конец борьбы))

больше походит на какую-то имитацию бурной деятельности
как говорится если бы ильяса не было его бы стоило выдумать для отчетности перед кое кем)))
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