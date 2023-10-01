Отправлено: - 10:31

Дантист:

Напоминает мне предыдущего "борца со всем" из Центра защиты прав потребителей, ныне ушедшего в тень. Эту бы энергию, да в полезное русло.

Цитата:у того то хоть конкретный инструментарий действий былон представитель официальной организации которая имела право на запросыи с госзакупом он вроде "дружил"а тут что?написать во все инстанции свои требованияотчитаться об этом в нгждатьв очередной раз ему не ответятвсе конец борьбы))больше походит на какую-то имитацию бурной деятельностикак говорится если бы ильяса не было его бы стоило выдумать для отчетности перед кое кем)))