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ACROS:

Цитата:Я лет много давно работал у вашего колеги. Фамилию не скажу что б не светится . Я на химии сидел. Он вечером приезжал и собирал всю бригаду . Привозил мясо и мы его на казане готовили. Водку привозил. И разрешал только мне и ещё моему други пить. Говорил только вы адекватные) вам можно. Он меня даже на корпоративы приглашал я там много с кем познакомился