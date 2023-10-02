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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13238
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 02.10.23 - 08:56
#1366
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Цитата:
ACROS:
Я лет много давно работал у вашего колеги. Фамилию не скажу что б не светится . Я на химии сидел. Он вечером приезжал и собирал всю бригаду . Привозил мясо и мы его на казане готовили. Водку привозил. И разрешал только мне и ещё моему други пить. Говорил только вы адекватные) вам можно. Он меня даже на корпоративы приглашал я там много с кем познакомился
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4851
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 02.10.23 - 09:11
#1367
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Цитата:
Vit:
И разрешал только мне


Я тоже (иногда) с рабочими, после трудового дня, выпиваю пару рюмок чаю- ничего тут зазорного нет- все мы вышли из простого народа- все мы дети техничек, простых чабанов и слесарей, никто не родился баем или бедным, даже бывший Елбасы - сын простых работяг: - неформальное общение - это сближает людей, дистанцию служебную они всё равно видят; после таких посиделок- они и работают добросовестно. Мне нравиться в простой обстановке выпивать с рабочими.
Много чего узнаешь про себя и про окружающих.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13238
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 02.10.23 - 09:38
#1368
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Цитата:
ACROS:
Я потом уволился, понял что это плохо химия . Потом родственикам устроил туда . У меня много родствеников как у Марика . Он просто хотел быстро заработать на шрот. Я позвонил директору и он его принял. Блин родствеников много. .
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