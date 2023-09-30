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Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 47675
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 30.09.23 - 13:01
На встрече с генеральным директором АО «ССГПО» Сергеем Напольских я показал этот документ ему и принимавшему участие в разговоре главному экологу АО «ССГПО» Анатолию Дворниченко. Информация вызвала у них недоумение и неприятие.
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Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 20:53
Цитата:
Если работники не пользуются респиратором, или не моются, не стирают одежду то риск заболеть онкологией существенно повышается. Скорее всего причина именно в этом. В Чернобыле машины мыли с мылом и одежду закапывали в землю именно из-за пыли и расстояния до нее. Сжигать одежду нельзя, пыль в лёгкие попадет.
maxsaf:
Крайне важно защищать кожу и лёгкие от прямого контакта с радиоактивными элементами, именно из за закона обратных квадратов.
Крайне важно защищать кожу и лёгкие от прямого контакта с радиоактивными элементами, именно из за закона обратных квадратов.
Если работники не пользуются респиратором, или не моются, не стирают одежду то риск заболеть онкологией существенно повышается. Скорее всего причина именно в этом. В Чернобыле машины мыли с мылом и одежду закапывали в землю именно из-за пыли и расстояния до нее. Сжигать одежду нельзя, пыль в лёгкие попадет.
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 20:55
Цитата:
Вы говорили про увеличение заболеваний в мире. А в мире диагностика улучшилась.
Эл-починно:
Только я сомневаюсь, что бы диагностика Казахстана как
Только я сомневаюсь, что бы диагностика Казахстана как
Вы говорили про увеличение заболеваний в мире. А в мире диагностика улучшилась.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1051
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 20:55
Цитата:
Хотелось бы узнать, где автор утверждает, "что там что то радиоактивное есть"...
Эл-починно:
как автор утверждает,
как автор утверждает,
Хотелось бы узнать, где автор утверждает, "что там что то радиоактивное есть"...
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 20:58
Цитата:
Ну, все правильно, это минимально допустимый опасный и максимально допустимый опасный. Ниже минимально допустимого опасного начитается безопасная область значений. Разумеется, эти границы весьма условны.
Skeptic:
0,2 - именно минимально допустимый уровень. Есть ещё и максимально допустимый - 0,6 микрозиверт в час Почему и зачем так - не знаю. Мне это не настолько интересно.
0,2 - именно минимально допустимый уровень. Есть ещё и максимально допустимый - 0,6 микрозиверт в час Почему и зачем так - не знаю. Мне это не настолько интересно.
Ну, все правильно, это минимально допустимый опасный и максимально допустимый опасный. Ниже минимально допустимого опасного начитается безопасная область значений. Разумеется, эти границы весьма условны.
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 21:02
Цитата:
Я и в третий раз повторюсь.
//А откуда в Рудном может появиться «повышенный радиационный фон»? Разумеется – из наших недр. А кто у нас активно занимается недрами, тревожит их, из-за чего, в теории, возникают разные проблемы? Ответ один - АО «ССГПО».//
И мой комментарий 23, с вырезкой из статьи, с какми то надеждами. Вы статью сами то читали?
Skeptic:
Хотелось бы узнать, где автор утверждает, "что там что то радиоактивное есть"...
Хотелось бы узнать, где автор утверждает, "что там что то радиоактивное есть"...
Я и в третий раз повторюсь.
//А откуда в Рудном может появиться «повышенный радиационный фон»? Разумеется – из наших недр. А кто у нас активно занимается недрами, тревожит их, из-за чего, в теории, возникают разные проблемы? Ответ один - АО «ССГПО».//
И мой комментарий 23, с вырезкой из статьи, с какми то надеждами. Вы статью сами то читали?
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 21:03
Цитата:
Эл-починно:
//Что касается японцев, то, со слов ныне покойного краеведа Ивана Ивановича Дьячкова, работавшего когда-то секретарём парткома Сарбайского рудоуправления тогда ещё ССГОКа, японцы действительно приезжали с желанием выкупить отвалы. Но специалисты ССГОКа и власть, зная об их содержимом, японцам в этом отказали. Видимо, в надежде, что со временем будут разработаны свои технологии по рентабельной переработке отвалов для добычи всего полезного, что в них содержится.//
//Что касается японцев, то, со слов ныне покойного краеведа Ивана Ивановича Дьячкова, работавшего когда-то секретарём парткома Сарбайского рудоуправления тогда ещё ССГОКа, японцы действительно приезжали с желанием выкупить отвалы. Но специалисты ССГОКа и власть, зная об их содержимом, японцам в этом отказали. Видимо, в надежде, что со временем будут разработаны свои технологии по рентабельной переработке отвалов для добычи всего полезного, что в них содержится.//
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 21:05
Цитата:
Это автор озвучил так свои предположения, основанные на слухах. Статья конечно написана ужасно. Тема очень серьезная, автору с таким материалом лучше сразу на РЕН-ТВ.
Эл-починно:
А откуда в Рудном может появиться «повышенный радиационный фон»? Разумеется – из наших недр. А кто у нас активно занимается недрами, тревожит их, из-за чего, в теории, возникают разные проблемы? Ответ один - АО «ССГПО»
А откуда в Рудном может появиться «повышенный радиационный фон»? Разумеется – из наших недр. А кто у нас активно занимается недрами, тревожит их, из-за чего, в теории, возникают разные проблемы? Ответ один - АО «ССГПО»
Это автор озвучил так свои предположения, основанные на слухах. Статья конечно написана ужасно. Тема очень серьезная, автору с таким материалом лучше сразу на РЕН-ТВ.
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 21:33
Исправлено.
[Исправлено: Эл-починно, 01.10.2023 - 22:01]
[Исправлено: Эл-починно, 01.10.2023 - 22:01]
К
(Полноправные пользователи)
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- 23.04.23
- Сообщений:
- 238
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 02.10.23 - 07:50
Цитата:
он её писал.
и да, в тексте указанно прямым текстом что "радиационный фон" после проверки какой-то серо-зелёной игрушкой у нас ниже того, что считается безопасным. и что эта проверка опровергает выводы цельной государственной комиссии. так что отстаньте уже.
вопрос в другом, за каким чертом вообще было этой е...орией заниматься. ну ходят слухи о радиации да. но там же достаточно 5-ти минут разговора с распространителем слуха чтобы понять что этот "распространитель" очень сильно недалёкий гражданин. на..ра вообще обращать внимание на "глупцов".
про выводы государственной комиссии я вообще молчу. она ж государственная, откуда там вменяемые люди? то есть проводили проверку информации, как верно заметил maxsaf, аналогичную информации из программ рен-тв.
и тут же вместо радиации он сваливает всё на смену часовых поясов и климатической зоны.
при этом ни "алкашка", ни табакокурение, ни изменение формы проживания (в общаге болячки способные передаваться от человека к человеку передаются лучше) в расчет не берутся.
часовой пояс виной - всё! а мы ж помним что вот этот вот бездельник сильно переживает за возвращение области в "свой" часовой пояс.
Эл-починно:
Вы статью сами то читали?
Вы статью сами то читали?
он её писал.
и да, в тексте указанно прямым текстом что "радиационный фон" после проверки какой-то серо-зелёной игрушкой у нас ниже того, что считается безопасным. и что эта проверка опровергает выводы цельной государственной комиссии. так что отстаньте уже.
вопрос в другом, за каким чертом вообще было этой е...орией заниматься. ну ходят слухи о радиации да. но там же достаточно 5-ти минут разговора с распространителем слуха чтобы понять что этот "распространитель" очень сильно недалёкий гражданин. на..ра вообще обращать внимание на "глупцов".
про выводы государственной комиссии я вообще молчу. она ж государственная, откуда там вменяемые люди? то есть проводили проверку информации, как верно заметил maxsaf, аналогичную информации из программ рен-тв.
и тут же вместо радиации он сваливает всё на смену часовых поясов и климатической зоны.
при этом ни "алкашка", ни табакокурение, ни изменение формы проживания (в общаге болячки способные передаваться от человека к человеку передаются лучше) в расчет не берутся.
часовой пояс виной - всё! а мы ж помним что вот этот вот бездельник сильно переживает за возвращение области в "свой" часовой пояс.
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