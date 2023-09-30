Отправлено: - 20:53

maxsaf:

Крайне важно защищать кожу и лёгкие от прямого контакта с радиоактивными элементами, именно из за закона обратных квадратов.

Цитата:Если работники не пользуются респиратором, или не моются, не стирают одежду то риск заболеть онкологией существенно повышается. Скорее всего причина именно в этом. В Чернобыле машины мыли с мылом и одежду закапывали в землю именно из-за пыли и расстояния до нее. Сжигать одежду нельзя, пыль в лёгкие попадет.