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≡ Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47675
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 30.09.23 - 13:01
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На встрече с генеральным директором АО «ССГПО» Сергеем Напольских я показал этот документ ему и принимавшему участие в разговоре главному экологу АО «ССГПО» Анатолию Дворниченко. Информация вызвала у них недоумение и неприятие.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19771
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 20:53
#30
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Цитата:
maxsaf:
Крайне важно защищать кожу и лёгкие от прямого контакта с радиоактивными элементами, именно из за закона обратных квадратов.

Если работники не пользуются респиратором, или не моются, не стирают одежду то риск заболеть онкологией существенно повышается. Скорее всего причина именно в этом. В Чернобыле машины мыли с мылом и одежду закапывали в землю именно из-за пыли и расстояния до нее. Сжигать одежду нельзя, пыль в лёгкие попадет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19771
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 20:55
#31
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Цитата:
Эл-починно:
Только я сомневаюсь, что бы диагностика Казахстана как

Вы говорили про увеличение заболеваний в мире. А в мире диагностика улучшилась.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1051
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 20:55
#32
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Цитата:
Эл-починно:
как автор утверждает,

Хотелось бы узнать, где автор утверждает, "что там что то радиоактивное есть"...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19771
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 20:58
#33
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Цитата:
Skeptic:
0,2 - именно минимально допустимый уровень. Есть ещё и максимально допустимый - 0,6 микрозиверт в час Почему и зачем так - не знаю. Мне это не настолько интересно.

Ну, все правильно, это минимально допустимый опасный и максимально допустимый опасный. Ниже минимально допустимого опасного начитается безопасная область значений. Разумеется, эти границы весьма условны.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2469
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 21:02
#34
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Цитата:
Skeptic:
Хотелось бы узнать, где автор утверждает, "что там что то радиоактивное есть"...

Я и в третий раз повторюсь.
//А откуда в Рудном может появиться «повышенный радиационный фон»? Разумеется – из наших недр. А кто у нас активно занимается недрами, тревожит их, из-за чего, в теории, возникают разные проблемы? Ответ один - АО «ССГПО».//
И мой комментарий 23, с вырезкой из статьи, с какми то надеждами. Вы статью сами то читали?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2469
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 21:03
#35
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Цитата:
Эл-починно:
//Что касается японцев, то, со слов ныне покойного краеведа Ивана Ивановича Дьячкова, работавшего когда-то секретарём парткома Сарбайского рудоуправления тогда ещё ССГОКа, японцы действительно приезжали с желанием выкупить отвалы. Но специалисты ССГОКа и власть, зная об их содержимом, японцам в этом отказали. Видимо, в надежде, что со временем будут разработаны свои технологии по рентабельной переработке отвалов для добычи всего полезного, что в них содержится.//
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19771
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 21:05
#36
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Цитата:
Эл-починно:
А откуда в Рудном может появиться «повышенный радиационный фон»? Разумеется – из наших недр. А кто у нас активно занимается недрами, тревожит их, из-за чего, в теории, возникают разные проблемы? Ответ один - АО «ССГПО»

Это автор озвучил так свои предположения, основанные на слухах. Статья конечно написана ужасно. Тема очень серьезная, автору с таким материалом лучше сразу на РЕН-ТВ. :-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2469
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 21:33
#37
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Исправлено. ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 01.10.2023 - 22:01]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
238
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 02.10.23 - 07:50
#38
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Цитата:
Эл-починно:
Вы статью сами то читали?

он её писал.
и да, в тексте указанно прямым текстом что "радиационный фон" после проверки какой-то серо-зелёной игрушкой у нас ниже того, что считается безопасным. и что эта проверка опровергает выводы цельной государственной комиссии. так что отстаньте уже.
вопрос в другом, за каким чертом вообще было этой е...орией заниматься. ну ходят слухи о радиации да. но там же достаточно 5-ти минут разговора с распространителем слуха чтобы понять что этот "распространитель" очень сильно недалёкий гражданин. на..ра вообще обращать внимание на "глупцов".
про выводы государственной комиссии я вообще молчу. она ж государственная, откуда там вменяемые люди? то есть проводили проверку информации, как верно заметил maxsaf, аналогичную информации из программ рен-тв.
и тут же вместо радиации он сваливает всё на смену часовых поясов и климатической зоны.
при этом ни "алкашка", ни табакокурение, ни изменение формы проживания (в общаге болячки способные передаваться от человека к человеку передаются лучше) в расчет не берутся.
часовой пояс виной - всё! а мы ж помним что вот этот вот бездельник сильно переживает за возвращение области в "свой" часовой пояс.
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