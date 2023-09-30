Отправлено: - 20:33

Skeptic:

Тупо ради "поумничать"?

[Исправлено: maxsaf, 01.10.2023 - 20:36]

Цитата:Я щас поумничаю. На самом деле эти микрозиверты ничего не показывают, потому что расстояние до источника и количество источников не учтено. Пришли, с прибором попонтовались, сделав пару замеров ниочем. Эти результаты действительны только для человека в химзащите и в противогазе. Для незащищенного действуют совсем другие правила. Радиация влияет на организм неравномерно, это влияние определяется законом обратных квадратов. Предположим, что на проходной ссгпо "фонила" пыль с карьера, лежащая на земле. Расстояние там было условно метр от земли до прибора. А теперь представьте эту же самую пыль на коже. Расстояние от пылинки до живой клетки кожи - миллиметр, не метр. Клетки кожи получают половину всей возможной радиации от этой пылинки, потому что она лежит на плоской поверхности. Если ее вдохнуть, то лёгкие будут получать все 100% радиации. Если же пылинка лежит на расстоянии метр (а не миллиметр) от живой клетки или прибора, то радиация от нее будет в 1 000 000 раз меньше. 1000 в квадрате. Поэтому прибор и показывает значение, уменьшенное в миллион раз, в сравнении с прямым контактом. Даже незначительная радиация увеличивается в миллионы раз при вдыхании и попадании на кожу. Я раньше думал, чем интересно химзащита и противогаз могут помочь. Оказывается, очень даже могут. Крайне важно защищать кожу и лёгкие от прямого контакта с радиоактивными элементами, именно из за закона обратных квадратов.