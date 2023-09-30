НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
 
 
Страница 2 из 3«123»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47675
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 30.09.23 - 13:01
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На встрече с генеральным директором АО «ССГПО» Сергеем Напольских я показал этот документ ему и принимавшему участие в разговоре главному экологу АО «ССГПО» Анатолию Дворниченко. Информация вызвала у них недоумение и неприятие.
Читать новость

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1051
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 14:09
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:

:-) И где смеяться?
В приведённом на фото тексте ясно написано про 2010, 2011 и 2012 годы. Каким боком здесь приведённый пример из арифметики?
Тупо ради "поумничать"?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2469
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 18:38
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
И где смеяться?

Да я не смеха , а разнообразия ради. Автор же в открытую стебётся!?
//А откуда в Рудном может появиться «повышенный радиационный фон»? Разумеется – из наших недр.// ну и далее по тексту.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2469
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 18:42
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Что любопытно, минимальные показания радиометр-дозиметр РКС-01-СОЛО показал на территории комбината – 0,041 микрозиверт в час://
//А максимальные – в центре города, возле главного входа в управление АО «ССГПО» - 0,076 мкЗв/час://
И тут же -
//При этом минимальный допустимый показатель - 0,2 микрозиверт в час, что значительно выше фактических показателей.//
Или я дурак, или у автора с цифрами что то? :lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2469
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 18:47
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и таки да. как можно было привязать растущую онкологию, которая во всё мире независимо от карьеров в Рудном растёт, именно с карьерами в Рудном. Это же гениально. :lol: Сколько карьерам лет? 8-)
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2469
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 18:50
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот если бы автор задался вопросом, почему шахтёры от лёгочных заболеваний так часто мрут, было бы интересно.
ПС - перефразирую, почему шахтёры, реально просто, до пенсии не доживают?

[Исправлено: Эл-починно, 01.10.2023 - 18:53]
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1051
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 19:13
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Или я дурак, или у автора с цифрами что то?

А что там с цифрами не так?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2469
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 19:17
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
А что там с цифрами не так?

Скажите вы мне, что с ними не так. И почему автор причину всё же недрах земли Родной ищет?
//А откуда в Рудном может появиться «повышенный радиационный фон»? Разумеется – из наших недр.//
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1051
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 19:30
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Скажите вы мне, что с ними не так.

Ух ты ж...
По мне, так всё с ними в порядке.
Сдаётся мне, вы просто вообще не поняли смысла/сути текста...
Попробуйте прочитать его ещё раз. Вдумчиво. :-)
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2469
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 19:41
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Ух ты ж...

Да ладно ух тыжеть то. :lol:
Если это //Что касается японцев, то, со слов ныне покойного краеведа Ивана Ивановича Дьячкова, работавшего когда-то секретарём парткома Сарбайского рудоуправления тогда ещё ССГОКа, японцы действительно приезжали с желанием выкупить отвалы. Но специалисты ССГОКа и власть, зная об их содержимом, японцам в этом отказали. Видимо, в надежде, что со временем будут разработаны свои технологии по рентабельной переработке отвалов для добычи всего полезного, что в них содержится.//
И вы серьёзно верите, что там что то радиоактивное есть, как автор утверждает, хотя им же приведённые цифры это опровергают. От меня вы то что хотите?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2469
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 19:46
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
//При этом минимальный допустимый показатель - 0,2 микрозиверт в час, что значительно выше фактических показателей.//

Имелось в виду наверное , максимально допустимый ? Не?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19771
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 20:13
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Имелось в виду наверное , максимально допустимый ? Не?

Действительно, фиг разберёшься без бутылки. Вся эта допустимость - очень условна. Есть допустимая доза радиации для человека, а есть допустимая доза радиации, для того, чтобы считаться природным фоном. Естественным природным фоном считается от нуля до 0.2 микрозиверт. Эти числа характеризуют только природный фон и не связаны с допустимыми дозами для человека. Допустимые дозы для человека намного выше.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19771
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 20:33
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Тупо ради "поумничать"?

Я щас поумничаю. На самом деле эти микрозиверты ничего не показывают, потому что расстояние до источника и количество источников не учтено. Пришли, с прибором попонтовались, сделав пару замеров ниочем. Эти результаты действительны только для человека в химзащите и в противогазе. Для незащищенного действуют совсем другие правила. Радиация влияет на организм неравномерно, это влияние определяется законом обратных квадратов. Предположим, что на проходной ссгпо "фонила" пыль с карьера, лежащая на земле. Расстояние там было условно метр от земли до прибора. А теперь представьте эту же самую пыль на коже. Расстояние от пылинки до живой клетки кожи - миллиметр, не метр. Клетки кожи получают половину всей возможной радиации от этой пылинки, потому что она лежит на плоской поверхности. Если ее вдохнуть, то лёгкие будут получать все 100% радиации. Если же пылинка лежит на расстоянии метр (а не миллиметр) от живой клетки или прибора, то радиация от нее будет в 1 000 000 раз меньше. 1000 в квадрате. Поэтому прибор и показывает значение, уменьшенное в миллион раз, в сравнении с прямым контактом. Даже незначительная радиация увеличивается в миллионы раз при вдыхании и попадании на кожу. Я раньше думал, чем интересно химзащита и противогаз могут помочь. Оказывается, очень даже могут. Крайне важно защищать кожу и лёгкие от прямого контакта с радиоактивными элементами, именно из за закона обратных квадратов.

[Исправлено: maxsaf, 01.10.2023 - 20:36]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19771
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 20:41
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
как можно было привязать растущую онкологию, которая во всё мире независимо от карьеров в Рудном растёт

Это, кстати, может быть просто из-за улучшения методов диагностики. Естественный природный фон наврятли сильно изменился за это время.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2469
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 20:48
#28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это, кстати, может быть просто из-за улучшения методов диагностики. Естественный природный фон наврятли сильно изменился за это время.

Да возможно. Только я сомневаюсь, что бы диагностика Казахстана как то улучшила свои позиции по сравнению диагностики СССР. А карьеры то по старше независимого Казахстана будут. ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 01.10.2023 - 20:50]
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1051
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 20:53
#29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Имелось в виду наверное , максимально допустимый ? Не?

:-) Я вот, в отличие от вас, поинтересовался темой поглубже.
0,2 - именно минимально допустимый уровень. Есть ещё и максимально допустимый - 0,6 микрозиверт в час
Почему и зачем так - не знаю. Мне это не настолько интересно.
Профайл
Страница 2 из 3«123»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 70, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 70
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS