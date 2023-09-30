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Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
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Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 30.09.23 - 13:01
На встрече с генеральным директором АО «ССГПО» Сергеем Напольских я показал этот документ ему и принимавшему участие в разговоре главному экологу АО «ССГПО» Анатолию Дворниченко. Информация вызвала у них недоумение и неприятие.
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Re: Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 14:09
Цитата:
И где смеяться?
В приведённом на фото тексте ясно написано про 2010, 2011 и 2012 годы. Каким боком здесь приведённый пример из арифметики?
Тупо ради "поумничать"?
Эл-починно:
И где смеяться?
В приведённом на фото тексте ясно написано про 2010, 2011 и 2012 годы. Каким боком здесь приведённый пример из арифметики?
Тупо ради "поумничать"?
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 18:38
Цитата:
Да я не смеха , а разнообразия ради. Автор же в открытую стебётся!?
//А откуда в Рудном может появиться «повышенный радиационный фон»? Разумеется – из наших недр.// ну и далее по тексту.
Skeptic:
И где смеяться?
И где смеяться?
Да я не смеха , а разнообразия ради. Автор же в открытую стебётся!?
//А откуда в Рудном может появиться «повышенный радиационный фон»? Разумеется – из наших недр.// ну и далее по тексту.
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 18:42
//Что любопытно, минимальные показания радиометр-дозиметр РКС-01-СОЛО показал на территории комбината – 0,041 микрозиверт в час://
//А максимальные – в центре города, возле главного входа в управление АО «ССГПО» - 0,076 мкЗв/час://
И тут же -
//При этом минимальный допустимый показатель - 0,2 микрозиверт в час, что значительно выше фактических показателей.//
Или я дурак, или у автора с цифрами что то?
//А максимальные – в центре города, возле главного входа в управление АО «ССГПО» - 0,076 мкЗв/час://
И тут же -
//При этом минимальный допустимый показатель - 0,2 микрозиверт в час, что значительно выше фактических показателей.//
Или я дурак, или у автора с цифрами что то?
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 18:47
Да и таки да. как можно было привязать растущую онкологию, которая во всё мире независимо от карьеров в Рудном растёт, именно с карьерами в Рудном. Это же гениально. Сколько карьерам лет?
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 18:50
Вот если бы автор задался вопросом, почему шахтёры от лёгочных заболеваний так часто мрут, было бы интересно.
ПС - перефразирую, почему шахтёры, реально просто, до пенсии не доживают?
[Исправлено: Эл-починно, 01.10.2023 - 18:53]
ПС - перефразирую, почему шахтёры, реально просто, до пенсии не доживают?
[Исправлено: Эл-починно, 01.10.2023 - 18:53]
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 19:13
Цитата:
А что там с цифрами не так?
Эл-починно:
Или я дурак, или у автора с цифрами что то?
Или я дурак, или у автора с цифрами что то?
А что там с цифрами не так?
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 19:17
Цитата:
Скажите вы мне, что с ними не так. И почему автор причину всё же недрах земли Родной ищет?
//А откуда в Рудном может появиться «повышенный радиационный фон»? Разумеется – из наших недр.//
Skeptic:
А что там с цифрами не так?
А что там с цифрами не так?
Скажите вы мне, что с ними не так. И почему автор причину всё же недрах земли Родной ищет?
//А откуда в Рудном может появиться «повышенный радиационный фон»? Разумеется – из наших недр.//
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 19:30
Цитата:
Ух ты ж...
По мне, так всё с ними в порядке.
Сдаётся мне, вы просто вообще не поняли смысла/сути текста...
Попробуйте прочитать его ещё раз. Вдумчиво.
Эл-починно:
Скажите вы мне, что с ними не так.
Скажите вы мне, что с ними не так.
Ух ты ж...
По мне, так всё с ними в порядке.
Сдаётся мне, вы просто вообще не поняли смысла/сути текста...
Попробуйте прочитать его ещё раз. Вдумчиво.
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 19:41
Цитата:
Да ладно ух тыжеть то.
Если это //Что касается японцев, то, со слов ныне покойного краеведа Ивана Ивановича Дьячкова, работавшего когда-то секретарём парткома Сарбайского рудоуправления тогда ещё ССГОКа, японцы действительно приезжали с желанием выкупить отвалы. Но специалисты ССГОКа и власть, зная об их содержимом, японцам в этом отказали. Видимо, в надежде, что со временем будут разработаны свои технологии по рентабельной переработке отвалов для добычи всего полезного, что в них содержится.//
И вы серьёзно верите, что там что то радиоактивное есть, как автор утверждает, хотя им же приведённые цифры это опровергают. От меня вы то что хотите?
Skeptic:
Ух ты ж...
Ух ты ж...
Да ладно ух тыжеть то.
Если это //Что касается японцев, то, со слов ныне покойного краеведа Ивана Ивановича Дьячкова, работавшего когда-то секретарём парткома Сарбайского рудоуправления тогда ещё ССГОКа, японцы действительно приезжали с желанием выкупить отвалы. Но специалисты ССГОКа и власть, зная об их содержимом, японцам в этом отказали. Видимо, в надежде, что со временем будут разработаны свои технологии по рентабельной переработке отвалов для добычи всего полезного, что в них содержится.//
И вы серьёзно верите, что там что то радиоактивное есть, как автор утверждает, хотя им же приведённые цифры это опровергают. От меня вы то что хотите?
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 19:46
Цитата:
Имелось в виду наверное , максимально допустимый ? Не?
Эл-починно:
//При этом минимальный допустимый показатель - 0,2 микрозиверт в час, что значительно выше фактических показателей.//
//При этом минимальный допустимый показатель - 0,2 микрозиверт в час, что значительно выше фактических показателей.//
Имелось в виду наверное , максимально допустимый ? Не?
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 20:13
Цитата:
Действительно, фиг разберёшься без бутылки. Вся эта допустимость - очень условна. Есть допустимая доза радиации для человека, а есть допустимая доза радиации, для того, чтобы считаться природным фоном. Естественным природным фоном считается от нуля до 0.2 микрозиверт. Эти числа характеризуют только природный фон и не связаны с допустимыми дозами для человека. Допустимые дозы для человека намного выше.
Эл-починно:
Имелось в виду наверное , максимально допустимый ? Не?
Имелось в виду наверное , максимально допустимый ? Не?
Действительно, фиг разберёшься без бутылки. Вся эта допустимость - очень условна. Есть допустимая доза радиации для человека, а есть допустимая доза радиации, для того, чтобы считаться природным фоном. Естественным природным фоном считается от нуля до 0.2 микрозиверт. Эти числа характеризуют только природный фон и не связаны с допустимыми дозами для человека. Допустимые дозы для человека намного выше.
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 20:33
Цитата:
Я щас поумничаю. На самом деле эти микрозиверты ничего не показывают, потому что расстояние до источника и количество источников не учтено. Пришли, с прибором попонтовались, сделав пару замеров ниочем. Эти результаты действительны только для человека в химзащите и в противогазе. Для незащищенного действуют совсем другие правила. Радиация влияет на организм неравномерно, это влияние определяется законом обратных квадратов. Предположим, что на проходной ссгпо "фонила" пыль с карьера, лежащая на земле. Расстояние там было условно метр от земли до прибора. А теперь представьте эту же самую пыль на коже. Расстояние от пылинки до живой клетки кожи - миллиметр, не метр. Клетки кожи получают половину всей возможной радиации от этой пылинки, потому что она лежит на плоской поверхности. Если ее вдохнуть, то лёгкие будут получать все 100% радиации. Если же пылинка лежит на расстоянии метр (а не миллиметр) от живой клетки или прибора, то радиация от нее будет в 1 000 000 раз меньше. 1000 в квадрате. Поэтому прибор и показывает значение, уменьшенное в миллион раз, в сравнении с прямым контактом. Даже незначительная радиация увеличивается в миллионы раз при вдыхании и попадании на кожу. Я раньше думал, чем интересно химзащита и противогаз могут помочь. Оказывается, очень даже могут. Крайне важно защищать кожу и лёгкие от прямого контакта с радиоактивными элементами, именно из за закона обратных квадратов.
[Исправлено: maxsaf, 01.10.2023 - 20:36]
Skeptic:
Тупо ради "поумничать"?
Тупо ради "поумничать"?
Я щас поумничаю. На самом деле эти микрозиверты ничего не показывают, потому что расстояние до источника и количество источников не учтено. Пришли, с прибором попонтовались, сделав пару замеров ниочем. Эти результаты действительны только для человека в химзащите и в противогазе. Для незащищенного действуют совсем другие правила. Радиация влияет на организм неравномерно, это влияние определяется законом обратных квадратов. Предположим, что на проходной ссгпо "фонила" пыль с карьера, лежащая на земле. Расстояние там было условно метр от земли до прибора. А теперь представьте эту же самую пыль на коже. Расстояние от пылинки до живой клетки кожи - миллиметр, не метр. Клетки кожи получают половину всей возможной радиации от этой пылинки, потому что она лежит на плоской поверхности. Если ее вдохнуть, то лёгкие будут получать все 100% радиации. Если же пылинка лежит на расстоянии метр (а не миллиметр) от живой клетки или прибора, то радиация от нее будет в 1 000 000 раз меньше. 1000 в квадрате. Поэтому прибор и показывает значение, уменьшенное в миллион раз, в сравнении с прямым контактом. Даже незначительная радиация увеличивается в миллионы раз при вдыхании и попадании на кожу. Я раньше думал, чем интересно химзащита и противогаз могут помочь. Оказывается, очень даже могут. Крайне важно защищать кожу и лёгкие от прямого контакта с радиоактивными элементами, именно из за закона обратных квадратов.
[Исправлено: maxsaf, 01.10.2023 - 20:36]
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 20:41
Цитата:
Это, кстати, может быть просто из-за улучшения методов диагностики. Естественный природный фон наврятли сильно изменился за это время.
Эл-починно:
как можно было привязать растущую онкологию, которая во всё мире независимо от карьеров в Рудном растёт
как можно было привязать растущую онкологию, которая во всё мире независимо от карьеров в Рудном растёт
Это, кстати, может быть просто из-за улучшения методов диагностики. Естественный природный фон наврятли сильно изменился за это время.
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 20:48
Цитата:
Да возможно. Только я сомневаюсь, что бы диагностика Казахстана как то улучшила свои позиции по сравнению диагностики СССР. А карьеры то по старше независимого Казахстана будут.
[Исправлено: Эл-починно, 01.10.2023 - 20:50]
maxsaf:
Это, кстати, может быть просто из-за улучшения методов диагностики. Естественный природный фон наврятли сильно изменился за это время.
Это, кстати, может быть просто из-за улучшения методов диагностики. Естественный природный фон наврятли сильно изменился за это время.
Да возможно. Только я сомневаюсь, что бы диагностика Казахстана как то улучшила свои позиции по сравнению диагностики СССР. А карьеры то по старше независимого Казахстана будут.
[Исправлено: Эл-починно, 01.10.2023 - 20:50]
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 20:53
Цитата:
Я вот, в отличие от вас, поинтересовался темой поглубже.
0,2 - именно минимально допустимый уровень. Есть ещё и максимально допустимый - 0,6 микрозиверт в час
Почему и зачем так - не знаю. Мне это не настолько интересно.
Эл-починно:
Имелось в виду наверное , максимально допустимый ? Не?
Имелось в виду наверное , максимально допустимый ? Не?
Я вот, в отличие от вас, поинтересовался темой поглубже.
0,2 - именно минимально допустимый уровень. Есть ещё и максимально допустимый - 0,6 микрозиверт в час
Почему и зачем так - не знаю. Мне это не настолько интересно.
-
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