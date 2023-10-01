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Там, в сентябре, кленовый лист светился... - Там - это в столице Австрии, которую люди сделали одним из самых зеленых городов мира
Там, в сентябре, кленовый лист светился... - Там - это в столице Австрии, которую люди сделали одним из самых зеленых городов мира
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