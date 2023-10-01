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≡ Там, в сентябре, кленовый лист светился... - Там - это в столице Австрии, которую люди сделали одним из самых зеленых городов мира
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47660
Там, в сентябре, кленовый лист светился... - Там - это в столице Австрии, которую люди сделали одним из самых зеленых городов мира
Отправлено: 01.10.23 - 18:08
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Когда с высоты почти 65 метров, с верхней точки Riesenrad, знаменитого венского колеса обозрения, смотришь на город, хорошо видно, какую площадь в нем занимают парки и скверы. Точно больше половины территории. Сам громадный парк развлечений Prater (6 квадратных километров), в котором расположено это колесо, делится на парк аттракционов и Grüner Prater - обширнейшую зеленую зону, обустроенную в том числе для разных видов отдыха: пеших и велопрогулок, верховой езды... И это все - в городе.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
542
Re: Там, в сентябре, кленовый лист светился... - Там - это в...
Отправлено: 01.10.23 - 18:08
#1
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Само колесо - Riesenrad – один из символов Вены. Оно аж 1897 года рождения. Конечно, уже реконструировано,

...в Рудном хотели Великан колесо установить а получилось.... как то не получилось можно дату отметить не запуска колеса.Вот надо живут ведь люди не то что мы в ПЧСТРе только мечтать можно.
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