Re: Там, в сентябре, кленовый лист светился... - Там - это в...

Отправлено: - 18:08

Само колесо - Riesenrad – один из символов Вены. Оно аж 1897 года рождения. Конечно, уже реконструировано,



...в Рудном хотели Великан колесо установить а получилось.... как то не получилось можно дату отметить не запуска колеса.Вот надо живут ведь люди не то что мы в ПЧСТРе только мечтать можно.