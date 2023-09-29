Отправлено: - 17:14

Vit:

Вот смотри. Ты предлагаешь мне туда ехать. Давай посчитаем. Я смотрю ты в теме. 80 евро в сутки зп . Кушаем в день 20. Дорога домой туда сюда. Лям! Это мне получается на да на год уехать. Не видеть детей, жён, подруг. Что б привести домой где то чистыми около 5-6 баксов. . Да ну его Навин. Я их тут зарабатаю

Цитата:.....с чего ты взял что я предлагаю тебе туда ехать,вообще нет,тебе как водителю надо будет отдать за учёбу 95го ключа порядка 250 евро может быть и посредникам которые тебе найдут фирму незнаю сколько и минимум год жить в машинной конуре.Где никаких бытовых условий,выходные в машине,про душ и про стирку не говорю.Есть фирмы которые организуют базы жильё где водилам организуют рейсы на базу и там они решают свой быт.