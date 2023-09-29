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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31449
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 29.09.23 - 13:06
#1321
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Вот отдолбили немного, но до конца еще далеко..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31449
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 29.09.23 - 20:07
#1322
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Осень

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31449
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 30.09.23 - 20:16
#1323
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Эх казашки..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31449
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 30.09.23 - 20:17
#1324
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Алузара..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31449
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 30.09.23 - 21:53
#1325
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Сегодня забрали такое вот чудо.
Моя так рада, что обычный унитаз не поставил, хотя я хотел купить...российский за 120 тысяч моноблок.
Эта немецкая или итальянская инсталяция и то дешевле, всего 110 тысяч.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31449
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 30.09.23 - 21:54
#1326
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Вот так там проверяют все

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31449
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 30.09.23 - 21:55
#1327
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И вот она дома..
Когда ее поставим, фиг теперь знает

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31449
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 30.09.23 - 21:55
#1328
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Ещё моей понравилась эта штука, но денег теперь нет..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31449
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 30.09.23 - 21:58
#1329
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Зато вот так..
Да уж..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31449
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 30.09.23 - 21:59
#1330
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Такой вот бардак

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31449
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 30.09.23 - 22:00
#1331
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Собираем канашку вот так,

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31449
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 30.09.23 - 22:01
#1332
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Под корытом тоже, отрезаю закрытую канашку, проводим новую открытую..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31449
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 30.09.23 - 22:02
#1333
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Ну и под раковиной тоже самое..

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А потом самое сложное, отрезать всю подводку воды и сделать так же открытую новую, сдается мне, что там все погнило за те 20 лет, что жил тут прежний хозяин..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31449
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 01.10.23 - 12:34
#1334
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Ну и с праздником..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31449
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 01.10.23 - 12:38
#1335
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