Лет до ста расти нам без старости - Многие ли из нынешних пенсионеров живут сегодня под этим лозунгом Маяковского?
Отправлено: 01.10.23 - 10:03
Наверное, каждый из нас знает не только тех, кого и в 40 лет уже можно без сомнений записать в старики, но и тех, кого к оным не причислить, хотя им уже за 70. И это объяснимо, потому что между старостью физиологической и старостью социальной не всегда можно поставить знак равенства. Читать новость
Спасибо вам врачам. Кто бы че не говорил , но вы сильные . С ногой сломаный лежал у вас . Спица была на месяц я просто пришёл к глав врачу. Говорю мне нельзя. Ждать месяц ещё, сегодня снимите.. Он ок . Положил. Снял. Я ему сколько? Он не че не надо. Ты молодец с тобой приятно было работать. Это не про статью. Я про травму в городской.
Недавно я обратился к врачу; отнималась правая рука и боли перешли в район аппендикса. Молодой врач сразу определил воспаление сухожилии по причине монотонной работы кистью правой руки (рвал камыш для гусей, а не то что вы подумали) что отдает в ногу. Шесть уколов устранили болезнь. Надо бы отблагодарить доктора....
Недавно я обратился к врачу; отнималась правая рука и боли перешли в район аппендикса. Молодой врач сразу определил воспаление сухожилии по причине монотонной работы кистью правой руки (рвал камыш для гусей, а не то что вы подумали) что отдает в ногу
Кто такие врачи! Я гражданин Казахстана , мне плохо. Температура пот ручьём. . Стою в нижнем Новгороде. Уже сил нету боротся. Звоню 03 им обьсняю что я иностранец . Казах. Они реально приезжают! Делают укол. Говорят езжай домой! У тебя корона! Я разворачиваюсь и еду домой потом меня дома ложат в больницу
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