Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Лет до ста расти нам без старости - Многие ли из нынешних пенсионеров живут сегодня под этим лозунгом Маяковского?
Лет до ста расти нам без старости - Многие ли из нынешних пенсионеров живут сегодня под этим лозунгом Маяковского?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 63, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 61
|Зарегистрированные пользователи: Vit, maxsaf
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать