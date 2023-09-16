Отправлено: - 11:04

Kairat stayer:

Не нужно колебаться, даже если все будут говорить на казахском языке, никакого экономического прорыва в ближайшее время не будет. Правильно, автор отмечает, что следует инвесторов привлекать, создавать им условия.



Передовые страны давно ушли вперёд, мы отстали на многие десятилетия, первые на исследования и разработки вливают большие деньги. Самый главный язык технологий безусловно английский, далее в этом направлении китайцы, японцы, немцы преуспели.

[Исправлено: Kairat stayer, 01.10.2023 - 11:07]

[Исправлено: Kairat stayer, 01.10.2023 - 11:13]

Ниже процитирую отрывки из поста за № 38:Цитата:В заметке автор за Тайоту отмечает, якобы от них нам и Узбекистану поступили предложения, по поводу запуска производстваавтомобилей и предполагает, что японцы возможно выберут последних.На днях, точнее 29 сентября текущего года пришли хорошие новости из Германии. Лидеры стран центральной Азиис рабочим визитом побывали там, ранее также посетили США, соответственно состоялись встречи с О. Шольцем. Д. Байденом и другими ответственными лицами.Так, в Германии глава государства К. Токаев встретился с председателем правления Мерседес О. Каллениусом. В ходе беседы обсуждена перспектива сотрудничества в области автомобильной промышленности и инновационных решений. Отмечают, что автоконцерн Мерседес, в прошлом году произвел 2,5 млн. автомобилей. У нас произвели более 100 000 автомобилей или на 28% больше, чем по итогам 2021 года. Экспорт увеличился вдвое, достигнув 3,8 млд. долларов. Посмотрим, если Мерседес придет на наш рынок, со своими технологиями и безупречным качеством, будет хорошо, создадут новые рабочие места и.т. д.В ходе других встреч, обсудили вопросы взаимодействия Германии со странами центральной Азии в различных сферах. В частности энергетической, в том числе использования зеленой энергетики, развития сельского хозяйства, производства литиевых аккумуляторов и.т. д.