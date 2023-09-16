НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
 
 
Страница 12 из 12«1...101112
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47659
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 11:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для меня лично языковый вопрос в Казахстане упирается в следующий фундаментальный вопрос: поможет ли всеобщая казахизация на данном историческом этапе совершить нашему обществу экономический прорыв и предоставить всем казахстанцам рабочие места?
Читать новость

maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19694
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 19.09.23 - 19:18
#165
Комментарий удален модератором.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19694
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 19.09.23 - 19:19
#166
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
нет ты прямо подтвердил что желаешь языковую резервацию для русскоязычных в рк по примеру канады я еще удивился что это как бы антиконституционно и античелвоечно но из канады виднее же?

Но при условии, что там уровень жизни будет как в Квебеке. А это условие соблюсти не реально :lol:
Профайл
Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1085
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 20.09.23 - 00:25
#167
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Но при условии, что там уровень жизни будет как в Квебеке. А это условие соблюсти не реально

Если такие условия будут созданы, тебя точно не позовут. Будет как в Арабских Эмиратах. Преференции по гражданству. А его в ОАЭ не раздают. Между прочим, по горнорудному направлению доходы в РК уже превышают доходы РФ по идентичным рабочим и инженерным специальностям. ССГПО, в частности. Это я за конец 2022 говорю. А при нынешнем курсе - тем паче. Следующий уровень - Канада )))
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4338
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 01.10.23 - 11:04
#168
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ниже процитирую отрывки из поста за № 38:

Цитата:
Kairat stayer:
Не нужно колебаться, даже если все будут говорить на казахском языке, никакого экономического прорыва в ближайшее время не будет. Правильно, автор отмечает, что следует инвесторов привлекать, создавать им условия.

Передовые страны давно ушли вперёд, мы отстали на многие десятилетия, первые на исследования и разработки вливают большие деньги. Самый главный язык технологий безусловно английский, далее в этом направлении китайцы, японцы, немцы преуспели.


В заметке автор за Тайоту отмечает, якобы от них нам и Узбекистану поступили предложения, по поводу запуска производства
автомобилей и предполагает, что японцы возможно выберут последних.

На днях, точнее 29 сентября текущего года пришли хорошие новости из Германии. Лидеры стран центральной Азии
с рабочим визитом побывали там, ранее также посетили США, соответственно состоялись встречи с О. Шольцем. Д. Байденом и другими ответственными лицами.

Так, в Германии глава государства К. Токаев встретился с председателем правления Мерседес О. Каллениусом. В ходе беседы обсуждена перспектива сотрудничества в области автомобильной промышленности и инновационных решений. Отмечают, что автоконцерн Мерседес, в прошлом году произвел 2,5 млн. автомобилей. У нас произвели более 100 000 автомобилей или на 28% больше, чем по итогам 2021 года. Экспорт увеличился вдвое, достигнув 3,8 млд. долларов. Посмотрим, если Мерседес придет на наш рынок, со своими технологиями и безупречным качеством, будет хорошо, создадут новые рабочие места и.т. д.

В ходе других встреч, обсудили вопросы взаимодействия Германии со странами центральной Азии в различных сферах. В частности энергетической, в том числе использования зеленой энергетики, развития сельского хозяйства, производства литиевых аккумуляторов и.т. д.

[Исправлено: Kairat stayer, 01.10.2023 - 11:07]

[Исправлено: Kairat stayer, 01.10.2023 - 11:13]
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19694
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 01.10.23 - 11:17
#169
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Так, в Германии глава государства К. Токаев

Я тоже заметил, он за последние пару недель столько дел сделал, ООН, Германия, инвесторов приглашает, энергетика, месторождения, главное, чтобы бюрократы на местах его хорошие идеи не запороли своим плохим исполнением. А то начнут опять тендеры по три раза из пустого в порожнее гонять, как с ледовым дворцом.
Профайл
Страница 12 из 12«1...101112
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 56
Зарегистрированные пользователи: Vit, maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS