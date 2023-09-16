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Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47659
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 11:23
Для меня лично языковый вопрос в Казахстане упирается в следующий фундаментальный вопрос: поможет ли всеобщая казахизация на данном историческом этапе совершить нашему обществу экономический прорыв и предоставить всем казахстанцам рабочие места?
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Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 19.09.23 - 19:18
Комментарий удален модератором.
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 19.09.23 - 19:19
Цитата:
Но при условии, что там уровень жизни будет как в Квебеке. А это условие соблюсти не реально
abaika95:
нет ты прямо подтвердил что желаешь языковую резервацию для русскоязычных в рк по примеру канады я еще удивился что это как бы антиконституционно и античелвоечно но из канады виднее же?
нет ты прямо подтвердил что желаешь языковую резервацию для русскоязычных в рк по примеру канады я еще удивился что это как бы антиконституционно и античелвоечно но из канады виднее же?
Но при условии, что там уровень жизни будет как в Квебеке. А это условие соблюсти не реально
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 1085
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 20.09.23 - 00:25
Цитата:
Если такие условия будут созданы, тебя точно не позовут. Будет как в Арабских Эмиратах. Преференции по гражданству. А его в ОАЭ не раздают. Между прочим, по горнорудному направлению доходы в РК уже превышают доходы РФ по идентичным рабочим и инженерным специальностям. ССГПО, в частности. Это я за конец 2022 говорю. А при нынешнем курсе - тем паче. Следующий уровень - Канада )))
maxsaf:
Но при условии, что там уровень жизни будет как в Квебеке. А это условие соблюсти не реально
Но при условии, что там уровень жизни будет как в Квебеке. А это условие соблюсти не реально
Если такие условия будут созданы, тебя точно не позовут. Будет как в Арабских Эмиратах. Преференции по гражданству. А его в ОАЭ не раздают. Между прочим, по горнорудному направлению доходы в РК уже превышают доходы РФ по идентичным рабочим и инженерным специальностям. ССГПО, в частности. Это я за конец 2022 говорю. А при нынешнем курсе - тем паче. Следующий уровень - Канада )))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 4338
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 01.10.23 - 11:04
Ниже процитирую отрывки из поста за № 38:
Цитата:
В заметке автор за Тайоту отмечает, якобы от них нам и Узбекистану поступили предложения, по поводу запуска производства
автомобилей и предполагает, что японцы возможно выберут последних.
На днях, точнее 29 сентября текущего года пришли хорошие новости из Германии. Лидеры стран центральной Азии
с рабочим визитом побывали там, ранее также посетили США, соответственно состоялись встречи с О. Шольцем. Д. Байденом и другими ответственными лицами.
Так, в Германии глава государства К. Токаев встретился с председателем правления Мерседес О. Каллениусом. В ходе беседы обсуждена перспектива сотрудничества в области автомобильной промышленности и инновационных решений. Отмечают, что автоконцерн Мерседес, в прошлом году произвел 2,5 млн. автомобилей. У нас произвели более 100 000 автомобилей или на 28% больше, чем по итогам 2021 года. Экспорт увеличился вдвое, достигнув 3,8 млд. долларов. Посмотрим, если Мерседес придет на наш рынок, со своими технологиями и безупречным качеством, будет хорошо, создадут новые рабочие места и.т. д.
В ходе других встреч, обсудили вопросы взаимодействия Германии со странами центральной Азии в различных сферах. В частности энергетической, в том числе использования зеленой энергетики, развития сельского хозяйства, производства литиевых аккумуляторов и.т. д.
[Исправлено: Kairat stayer, 01.10.2023 - 11:07]
[Исправлено: Kairat stayer, 01.10.2023 - 11:13]
Цитата:
Kairat stayer:
Не нужно колебаться, даже если все будут говорить на казахском языке, никакого экономического прорыва в ближайшее время не будет. Правильно, автор отмечает, что следует инвесторов привлекать, создавать им условия.
Передовые страны давно ушли вперёд, мы отстали на многие десятилетия, первые на исследования и разработки вливают большие деньги. Самый главный язык технологий безусловно английский, далее в этом направлении китайцы, японцы, немцы преуспели.
Не нужно колебаться, даже если все будут говорить на казахском языке, никакого экономического прорыва в ближайшее время не будет. Правильно, автор отмечает, что следует инвесторов привлекать, создавать им условия.
Передовые страны давно ушли вперёд, мы отстали на многие десятилетия, первые на исследования и разработки вливают большие деньги. Самый главный язык технологий безусловно английский, далее в этом направлении китайцы, японцы, немцы преуспели.
В заметке автор за Тайоту отмечает, якобы от них нам и Узбекистану поступили предложения, по поводу запуска производства
автомобилей и предполагает, что японцы возможно выберут последних.
На днях, точнее 29 сентября текущего года пришли хорошие новости из Германии. Лидеры стран центральной Азии
с рабочим визитом побывали там, ранее также посетили США, соответственно состоялись встречи с О. Шольцем. Д. Байденом и другими ответственными лицами.
Так, в Германии глава государства К. Токаев встретился с председателем правления Мерседес О. Каллениусом. В ходе беседы обсуждена перспектива сотрудничества в области автомобильной промышленности и инновационных решений. Отмечают, что автоконцерн Мерседес, в прошлом году произвел 2,5 млн. автомобилей. У нас произвели более 100 000 автомобилей или на 28% больше, чем по итогам 2021 года. Экспорт увеличился вдвое, достигнув 3,8 млд. долларов. Посмотрим, если Мерседес придет на наш рынок, со своими технологиями и безупречным качеством, будет хорошо, создадут новые рабочие места и.т. д.
В ходе других встреч, обсудили вопросы взаимодействия Германии со странами центральной Азии в различных сферах. В частности энергетической, в том числе использования зеленой энергетики, развития сельского хозяйства, производства литиевых аккумуляторов и.т. д.
[Исправлено: Kairat stayer, 01.10.2023 - 11:07]
[Исправлено: Kairat stayer, 01.10.2023 - 11:13]
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 01.10.23 - 11:17
Цитата:
Я тоже заметил, он за последние пару недель столько дел сделал, ООН, Германия, инвесторов приглашает, энергетика, месторождения, главное, чтобы бюрократы на местах его хорошие идеи не запороли своим плохим исполнением. А то начнут опять тендеры по три раза из пустого в порожнее гонять, как с ледовым дворцом.
Kairat stayer:
Так, в Германии глава государства К. Токаев
Так, в Германии глава государства К. Токаев
Я тоже заметил, он за последние пару недель столько дел сделал, ООН, Германия, инвесторов приглашает, энергетика, месторождения, главное, чтобы бюрократы на местах его хорошие идеи не запороли своим плохим исполнением. А то начнут опять тендеры по три раза из пустого в порожнее гонять, как с ледовым дворцом.
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