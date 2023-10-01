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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19694
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 04:11
#10186
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Цитата:
111: Труд тех, кого из неблагонадежных отправили в ссылку строить Аркалык, Рудный, или в России какой нибудь Хальмер или Календа.. А строили то вообще зачем? Строили для себя, потому что сослали.. Им то жить где то надо было.. И радоваться надо, что казахский народ их принял, обул и одел, а не злобой бросаться..

Прикинь, а в Канаде приходится сразу на работу устраиваться, вот на то, что заработал собственным трудом - на те деньги и приходится обуваться и одеваться. :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4848
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 07:59
#10187
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Цитата:
maxsaf:
но мы так и остались для вас, хозяев - гостями.


В точку!!! Не все, правда, но подавляющее большинство.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19694
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 09:00
#10188
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Цитата:
ACROS:
В точку!!! Не все, правда, но подавляющее большинство.

Дело в языке или в национальности?

[Исправлено: maxsaf, 01.10.2023 - 09:04]
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13226
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 09:06
#10189
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Цитата:
maxsaf: Все дело в языке?
Нет. Мой батя работал в геологии . Директор казах . Батя не бельме по казахски . Я работаю тоже на казаха. Проблема не в языке! . Если ты профессиональный работник. То тебя возьмут хоть куда. Кроме акимата)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19694
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 09:25
#10190
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Цитата:
Vit:
Нет. Мой батя работал в геологии . Директор казах . Батя не бельме по казахски . Я работаю тоже на казаха. Проблема не в языке! . Если ты профессиональный работник. То тебя возьмут хоть куда. Кроме акимата)

У меня вообще проблем с работой не было. И на госслужбы работал, и в облакимат пропуск был у меня. Акрос подтвердил по поводу гостей и хозяев, а не по поводу работы. Поэтому мне его мнение интересно узнать, как он делит.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13226
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 09:35
#10191
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Цитата:
maxsaf:
Они не такие казахи как ты думаешь аркалыкские. Саба же сказал мы думаем как русские. Акрос тоже старый комуняка) из бывших. Они наши. Свои. Родные. Даже Марик русофобчик наш. Родной. Свой, вот ради них я го ов учить казахский язык.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19694
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 09:58
#10192
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Цитата:
Vit:
Даже Марик русофобчик наш. Родной. Свой, вот ради них я го ов учить казахский язык.

Даже сам Марик не готов, а ты ради Марика готов ) прикольно :lol:
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13226
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 10:09
#10193
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Цитата:
maxsaf: Даже сам Марик не готов, а ты ради Марика готов ) прикольно
Я должен пример показать)
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13226
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 10:11
#10194
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Цитата:
maxsaf:

Я выучу казахский язык. Я очень хочу . Кое какие предложения я уже знаю.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19694
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 10:14
#10195
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Цитата:
Vit:
Я выучу казахский язык. Я очень хочу . Кое какие предложения я уже знаю.

Цитата:
Vit:
Я должен пример показать)

Если Марик последует твоему примеру - это будет очень символично :-)
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13226
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 10:23
#10196
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Цитата:
maxsaf:
Я уже даже начал матирится по казахски . Из простых слов,например ишакпас. )
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19694
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 10:24
#10197
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Цитата:
Vit:
Я уже даже начал матирится по казахски . Из простых слов,например ишакпас. )

Помедленнее учи, а то так быстро бастыком станешь :lol:
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13226
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 10:37
#10198
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Цитата:
maxsaf: Помедленнее учи, а то так быстро бастыком станешь
Реально прикалываюсь. Меня мой друг казах научил. Говорит когда тебе мозги пудрят на Европе на таможни, ты им по казахски отвечай. Матерись и тд они всё равно не понимают а тебе в кайф.)
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13226
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 10:38
#10199
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Цитата:
maxsaf:

Он тебе дай доки . Я ему ишак на) он не че не понимает, а мне в кайф)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19694
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 10:50
#10200
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Цитата:
Vit:
Он тебе дай доки . Я ему ишак на) он не че не понимает, а мне в кайф)

Ща смотрю сериал казахстанский "Завод", как папик сына мажора на завод разнорабочим отправил) капец там общение, мат на мате, я уже забыл чё это такое :lol:
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