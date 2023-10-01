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111: Труд тех, кого из неблагонадежных отправили в ссылку строить Аркалык, Рудный, или в России какой нибудь Хальмер или Календа.. А строили то вообще зачем? Строили для себя, потому что сослали.. Им то жить где то надо было.. И радоваться надо, что казахский народ их принял, обул и одел, а не злобой бросаться..

Цитата:Прикинь, а в Канаде приходится сразу на работу устраиваться, вот на то, что заработал собственным трудом - на те деньги и приходится обуваться и одеваться.