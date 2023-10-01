Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 04:11
Цитата:
Прикинь, а в Канаде приходится сразу на работу устраиваться, вот на то, что заработал собственным трудом - на те деньги и приходится обуваться и одеваться.
111: Труд тех, кого из неблагонадежных отправили в ссылку строить Аркалык, Рудный, или в России какой нибудь Хальмер или Календа.. А строили то вообще зачем? Строили для себя, потому что сослали.. Им то жить где то надо было.. И радоваться надо, что казахский народ их принял, обул и одел, а не злобой бросаться..
Прикинь, а в Канаде приходится сразу на работу устраиваться, вот на то, что заработал собственным трудом - на те деньги и приходится обуваться и одеваться.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4848
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 07:59
Цитата:
В точку!!! Не все, правда, но подавляющее большинство.
maxsaf:
но мы так и остались для вас, хозяев - гостями.
но мы так и остались для вас, хозяев - гостями.
В точку!!! Не все, правда, но подавляющее большинство.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 09:00
Цитата:
Дело в языке или в национальности?
[Исправлено: maxsaf, 01.10.2023 - 09:04]
ACROS:
В точку!!! Не все, правда, но подавляющее большинство.
В точку!!! Не все, правда, но подавляющее большинство.
Дело в языке или в национальности?
[Исправлено: maxsaf, 01.10.2023 - 09:04]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 09:06
Цитата:
maxsaf: Все дело в языке?Нет. Мой батя работал в геологии . Директор казах . Батя не бельме по казахски . Я работаю тоже на казаха. Проблема не в языке! . Если ты профессиональный работник. То тебя возьмут хоть куда. Кроме акимата)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 09:25
Цитата:
У меня вообще проблем с работой не было. И на госслужбы работал, и в облакимат пропуск был у меня. Акрос подтвердил по поводу гостей и хозяев, а не по поводу работы. Поэтому мне его мнение интересно узнать, как он делит.
Vit:
Нет. Мой батя работал в геологии . Директор казах . Батя не бельме по казахски . Я работаю тоже на казаха. Проблема не в языке! . Если ты профессиональный работник. То тебя возьмут хоть куда. Кроме акимата)
Нет. Мой батя работал в геологии . Директор казах . Батя не бельме по казахски . Я работаю тоже на казаха. Проблема не в языке! . Если ты профессиональный работник. То тебя возьмут хоть куда. Кроме акимата)
У меня вообще проблем с работой не было. И на госслужбы работал, и в облакимат пропуск был у меня. Акрос подтвердил по поводу гостей и хозяев, а не по поводу работы. Поэтому мне его мнение интересно узнать, как он делит.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 09:35
Цитата:
maxsaf:Они не такие казахи как ты думаешь аркалыкские. Саба же сказал мы думаем как русские. Акрос тоже старый комуняка) из бывших. Они наши. Свои. Родные. Даже Марик русофобчик наш. Родной. Свой, вот ради них я го ов учить казахский язык.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 09:58
Цитата:
Даже сам Марик не готов, а ты ради Марика готов ) прикольно
Vit:
Даже Марик русофобчик наш. Родной. Свой, вот ради них я го ов учить казахский язык.
Даже Марик русофобчик наш. Родной. Свой, вот ради них я го ов учить казахский язык.
Даже сам Марик не готов, а ты ради Марика готов ) прикольно
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 10:09
Цитата:
maxsaf: Даже сам Марик не готов, а ты ради Марика готов ) прикольноЯ должен пример показать)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 10:11
Цитата:
Я выучу казахский язык. Я очень хочу . Кое какие предложения я уже знаю.
maxsaf:
Я выучу казахский язык. Я очень хочу . Кое какие предложения я уже знаю.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 10:14
Цитата:
Цитата:
Если Марик последует твоему примеру - это будет очень символично
Vit:
Я выучу казахский язык. Я очень хочу . Кое какие предложения я уже знаю.
Я выучу казахский язык. Я очень хочу . Кое какие предложения я уже знаю.
Цитата:
Vit:
Я должен пример показать)
Я должен пример показать)
Если Марик последует твоему примеру - это будет очень символично
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 10:23
Цитата:
maxsaf:Я уже даже начал матирится по казахски . Из простых слов,например ишакпас. )
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 10:24
Цитата:
Помедленнее учи, а то так быстро бастыком станешь
Vit:
Я уже даже начал матирится по казахски . Из простых слов,например ишакпас. )
Я уже даже начал матирится по казахски . Из простых слов,например ишакпас. )
Помедленнее учи, а то так быстро бастыком станешь
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 10:37
Цитата:
maxsaf: Помедленнее учи, а то так быстро бастыком станешьРеально прикалываюсь. Меня мой друг казах научил. Говорит когда тебе мозги пудрят на Европе на таможни, ты им по казахски отвечай. Матерись и тд они всё равно не понимают а тебе в кайф.)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 10:38
Цитата:
Он тебе дай доки . Я ему ишак на) он не че не понимает, а мне в кайф)
maxsaf:
Он тебе дай доки . Я ему ишак на) он не че не понимает, а мне в кайф)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.10.23 - 10:50
Цитата:
Ща смотрю сериал казахстанский "Завод", как папик сына мажора на завод разнорабочим отправил) капец там общение, мат на мате, я уже забыл чё это такое
Vit:
Он тебе дай доки . Я ему ишак на) он не че не понимает, а мне в кайф)
Он тебе дай доки . Я ему ишак на) он не че не понимает, а мне в кайф)
Ща смотрю сериал казахстанский "Завод", как папик сына мажора на завод разнорабочим отправил) капец там общение, мат на мате, я уже забыл чё это такое
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать