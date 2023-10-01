Re: Лет до ста расти нам без старости - Многие ли из нынешних...

Отправлено: - 10:03

Спасибо вам врачам. Кто бы че не говорил , но вы сильные . С ногой сломаный лежал у вас . Спица была на месяц я просто пришёл к глав врачу. Говорю мне нельзя. Ждать месяц ещё, сегодня снимите.. Он ок . Положил. Снял. Я ему сколько? Он не че не надо. Ты молодец с тобой приятно было работать. Это не про статью. Я про травму в городской.