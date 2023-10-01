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≡ Лет до ста расти нам без старости - Многие ли из нынешних пенсионеров живут сегодня под этим лозунгом Маяковского?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47659
Лет до ста расти нам без старости - Многие ли из нынешних пенсионеров живут сегодня под этим лозунгом Маяковского?
Отправлено: 01.10.23 - 10:03
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Наверное, каждый из нас знает не только тех, кого и в 40 лет уже можно без сомнений записать в старики, но и тех, кого к оным не причислить, хотя им уже за 70. И это объяснимо, потому что между старостью физиологической и старостью социальной не всегда можно поставить знак равенства.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13226
Re: Лет до ста расти нам без старости - Многие ли из нынешних...
Отправлено: 01.10.23 - 10:03
#1
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Спасибо вам врачам. Кто бы че не говорил , но вы сильные . С ногой сломаный лежал у вас . Спица была на месяц я просто пришёл к глав врачу. Говорю мне нельзя. Ждать месяц ещё, сегодня снимите.. Он ок . Положил. Снял. Я ему сколько? Он не че не надо. Ты молодец с тобой приятно было работать. Это не про статью. Я про травму в городской.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6343
Re: Лет до ста расти нам без старости - Многие ли из нынешних...
Отправлено: 01.10.23 - 10:30
#2
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Недавно я обратился к врачу; отнималась правая рука и боли перешли в район аппендикса. Молодой врач сразу определил воспаление сухожилии по причине монотонной работы кистью правой руки (рвал камыш для гусей, а не то что вы подумали) что отдает в ногу. Шесть уколов устранили болезнь. Надо бы отблагодарить доктора....
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19694
Лет до ста расти нам без старости - Многие ли из нынешних пенсионеров живут сегодня под этим лозунгом Маяковского?
Отправлено: 01.10.23 - 10:36
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
отнималась правая рука и боли перешли в район аппендикса.

Нифига себе симптомы. У нас чел на работе решил в спортзал походить, и слишком резво начал. Загнулся так, что врачи ели вытащили - печень каким то образом нагрузку эту не выдержала и отказала.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1455
Re: Лет до ста расти нам без старости - Многие ли из нынешних...
Отправлено: 01.10.23 - 11:08
#4
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Цитата:
Недавно я обратился к врачу; отнималась правая рука и боли перешли в район аппендикса. Молодой врач сразу определил воспаление сухожилии по причине монотонной работы кистью правой руки (рвал камыш для гусей, а не то что вы подумали) что отдает в ногу

Источник:

Это от чрезмерного постукивания по клавиатуре!
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13226
Лет до ста расти нам без старости - Многие ли из нынешних пенсионеров живут сегодня под этим лозунгом Маяковского?
Отправлено: 01.10.23 - 11:32
#5
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Кто такие врачи! Я гражданин Казахстана , мне плохо. Температура пот ручьём. . Стою в нижнем Новгороде. Уже сил нету боротся. Звоню 03 им обьсняю что я иностранец . Казах. Они реально приезжают! Делают укол. Говорят езжай домой! У тебя корона! Я разворачиваюсь и еду домой потом меня дома ложат в больницу
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13226
Лет до ста расти нам без старости - Многие ли из нынешних пенсионеров живут сегодня под этим лозунгом Маяковского?
Отправлено: 01.10.23 - 11:33
#6
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Врачи реально работают.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13226
Re: Лет до ста расти нам без старости - Многие ли из нынешних...
Отправлено: 01.10.23 - 11:39
#7
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Если бы не врачи я бы умер. Я приехал домой . Звоню же на наш 03. Приехала будка положили в за Тобольскую бывшую тубик и там я уже с нормальными ркятами познакомился . Др сих пор созванимся.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13226
Re: Лет до ста расти нам без старости - Многие ли из нынешних...
Отправлено: 01.10.23 - 11:41
#8
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Косяк! Я непоню фамл. Когда конкурс был на деньги. Я забыл. Непоню её фамилию!
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