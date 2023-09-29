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≡ Без людей прошла встреча акима Рудного с населением. Массовка прибежала через 20 минут после начала мероприятия
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47656
Без людей прошла встреча акима Рудного с населением. Массовка прибежала через 20 минут после начала мероприятия
Отправлено: 29.09.23 - 18:05
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Встреча акима Рудного с населением состоялась 28 сентября в Молодежном ресурсном центре. К началу мероприятия зал МРЦ оказался пустым. Компанию рудненскому градоначальнику составили только его подчиненные и журналисты.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31445
Re: Без людей прошла встреча акима Рудного с населением....
Отправлено: 29.09.23 - 18:05
#1
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Зачем там ему люди?
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4399
Re: Без людей прошла встреча акима Рудного с населением....
Отправлено: 29.09.23 - 19:45
#2
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Инициатора сгона учителей и директора школы, наверно, надо уволить? :-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6341
Re: Без людей прошла встреча акима Рудного с населением....
Отправлено: 29.09.23 - 20:39
#3
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У нас есть популярные группы (например-мы из рудного) в социальных сетях, бегущая строка на ТВ, наверняка пенсионеры и мамаши пришли бы. Считаю, намеренно скрыли от общественности встречу с Акимом, дабы все прошло гладко.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1044
Re: Без людей прошла встреча акима Рудного с населением....
Отправлено: 29.09.23 - 21:07
#4
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Цитата:
сайлау курманов:

Встречи с акимом в Рудном проходят регулярно. Никто их не скрывает. И зал всегда полон.
Просто в этот раз, почему-то, объявление было сделано не очень грамотно.
Если раньше объявлялась именно встреча с населением с указанием места и времени, то в этот раз было заявлено некое "Обсуждение с населением города Рудного Послания Президента РК..." При этом известна была только дата. Ни времени, ни места.
Вот и итог соответствующий.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4848
Re: Без людей прошла встреча акима Рудного с населением....
Отправлено: 29.09.23 - 22:56
#5
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Цитата:
Skeptic:
"Обсуждение с населением города Рудного Послания Президента РК.


Что там ОБСУЖДАТЬ: - если ВСЁ уже принято Президентом и Правительству даны поручения по выполнению этого Послания.

Георгию, надо было дать такой заголовок статьи: - " Встреча акима с населением в МРЦ, прошла без населения"

Судя по фото, "согнали" насильно, казахоязычное население, очевидно, эта школа №19 - на государственном языке обучения.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19687
Без людей прошла встреча акима Рудного с населением. Массовка прибежала через 20 минут после начала мероприятия
Отправлено: 29.09.23 - 22:59
#6
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Цитата:
ACROS:
Судя по фото, "согнали" насильно, казахоязычное население, очевидно, эта школа №19 - на государственном языке обучения.

Аким рудного владеет казахским языком?
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1110
Re: Без людей прошла встреча акима Рудного с населением....
Отправлено: 30.09.23 - 16:41
#7
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А какой смысл его слушать? Послание президент озвучил вроде не на китайском, а на понятных всем языках. И эти мероприятия по "разъяснению" просто распил бюджета. А что касается акима Рудного, то он что не обещает, то только обещает! Где обещанный газ в новых микрорайонах Рудного ( три раза назначал сроки)? На новой дороге со стороны Лисаковска , в черте города ни одной остановки, зато за городом через каждые пару километров, он что не видит, а где освещение новых микрорайонов, того же 27, фонарные столбы стоят, а лампочки вкрутить некому, хотя через дорогу 23 микрорайон весь как ёлка светится. Короче хозяин видит только то, что хочет видеть. Помню до него аким был, любил говорить "скажите спасибо, что хоть что-то есть". Так и осталось все как прежде.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4848
Без людей прошла встреча акима Рудного с населением. Массовка прибежала через 20 минут после начала мероприятия
Отправлено: 01.10.23 - 08:28
#8
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Цитата:
maxsaf:
владеет казахским языком?


Как и подавляющее большинство русскоязычных проживающих не одно поколение в Казахстане, очевидно, - НЕ ВЛАДЕЕТ и наверное и НЕ ХОЧЕТ им овладевать.
Но вопрос не в этом, вопрос - почему встреча целого акима города ( заметьте не рядового начальника какого то отдела ЖКХ )прошла, вернее не прошла без жителей города.

Есть такое выражение, про русских народовольцев 19 века: - "...как ДАЛЕКИ они от народа....", так вот в этом аппарате акима работают сплошь НЕПРОФЕССИОНАЛЫ своего дела: - НИКТО и НИКОГДА не читает этот сайт городской администрации; если они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотели оповестить население города, то вышли бы на популярные и жизнедеятельные чаты и сайты жителей города, где они обсуждают, свои насущные проблемы и события.
Уверен: - зал был переполнен и акиму пришлось бы отвечать на многие вопросы, в том числе и на НЕУДОБНЫЕ, особенно в предверии отопительного сезона и не очень хорошо проведенного ремонта к нему.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4848
Без людей прошла встреча акима Рудного с населением. Массовка прибежала через 20 минут после начала мероприятия
Отправлено: 01.10.23 - 08:36
#9
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Цитата:
bgb:
Инициатора сгона учителей и директора школы, наверно, надо уволить?


За встречу отвечает, по протоколу, руководитель аппарата акима. Без команды шефа, он НИЧЕГО не делает.
Делайте выводы КОГО надо УВОЛИТЬ.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19687
Без людей прошла встреча акима Рудного с населением. Массовка прибежала через 20 минут после начала мероприятия
Отправлено: 01.10.23 - 08:54
#10
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Цитата:
ACROS:
Как и подавляющее большинство русскоязычных проживающих не одно поколение в Казахстане, очевидно, - НЕ ВЛАДЕЕТ и наверное и НЕ ХОЧЕТ им овладевать. Но вопрос не в этом, вопрос - почему встреча целого акима города ( заметьте не рядового начальника какого то отдела ЖКХ )прошла, вернее не прошла без жителей города.

Потому и прошла без жителей, чтобы ни дай бог по-казахски кто-нибудь вопрос не задал. Он же будет обязан ответить на языке обращения. Или подать в отставку. Да, Абайка, ты же этого хочешь? ;-)

[Исправлено: maxsaf, 01.10.2023 - 08:54]
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