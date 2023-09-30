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≡ "Подмоченная" достопримечательность": что не так со знаменитым домом с часами в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47656
"Подмоченная" достопримечательность": что не так со знаменитым домом с часами в Костанае
Отправлено: 30.09.23 - 15:14
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"Снаряд дважды в одну воронку не попадает", - значение этой поговорки никак не относится к квартире жительницы Костаная Нурбану Измайловой. Именно ее квартиру в знаменитом доме с часами на центральной площади затопило дважды.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31445
Re: "Подмоченная" достопримечательность": что не...
Отправлено: 30.09.23 - 15:14
#1
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Женщина ушлая, ремонт бесплатно захотела от акимата..
А ПКСК еще ушлее, не хотят платить.
Тут же сговор на лицо.
Дело не в доме.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31445
Re: "Подмоченная" достопримечательность": что не...
Отправлено: 30.09.23 - 15:17
#2
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Цитата:
розлив полностью. Они наступали и ходили по нему, более того, он был подвязан к стропилам, подвязки убрали, он рухнул на перекрытие. Ест


Как так получилось, что трубы привязаны к крыше?
Это что за ноу хау такое?
А как крышу иначе делать, не отвязывая пригвозденные к ней трубы?
ПКСК там если затупило, то кто виноват в этом?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
537
Re: "Подмоченная" достопримечательность": что не...
Отправлено: 30.09.23 - 19:03
#3
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Цитата:
111:

.....Марик это наше такое хау нау всё привязывать или сваривать если ты не знал оно это самое хау ещё из советских времён,это всё отголосок прошлого мы после этих триклятых коммуняк никак не можем распращатся с ними.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1454
Re: "Подмоченная" достопримечательность": что не...
Отправлено: 30.09.23 - 19:03
#4
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Цитата:
111:
ПКСК там если затупило, то кто виноват в этом?

если не в курсе что такое верхний розлив не надо вам вообще об этом рассуждать ...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31445
"Подмоченная" достопримечательность": что не так со знаменитым домом с часами в Костанае
Отправлено: 30.09.23 - 20:21
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
если не в курсе что такое верхний розлив не надо вам вообще об этом рассуждать ...

Ну теперь знаю, трубы отопления привязывают к крыше..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31445
"Подмоченная" достопримечательность": что не так со знаменитым домом с часами в Костанае
Отправлено: 30.09.23 - 20:23
#6
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
это всё отголосок прошлого м

Потому в такой нищете и живем, что по советски и думаем и делаем, все проволокой да теперь и скотчем..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4848
Re: "Подмоченная" достопримечательность": что не...
Отправлено: 01.10.23 - 08:49
#7
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
после этих триклятых коммуняк никак не можем распращатся с ними.


Неужели ??
За 32 года поющего и танцующего Егимендыка, под предводительством ВСЕНАРОДНО любимого Елбасы, мы уже давно прошли фазу коммунизма и живём, если вы не в курсе, в славных рядах 30-ки самых развитых стран мира.
Не верите?? Спросите у Макса: - ему так ПЛОХО живется в одной развитой стране, что он ну никак не может забыть славные годы прожитые тут с коммуняками и прямо рвётся на свою Родину, его только сдерживает там: - тут некому продавать компьютеры чисто на английском языке, надо что бы с переводом были, а у нас с этим сложности.
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