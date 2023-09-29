Отправлено: - 08:54

ACROS:

Как и подавляющее большинство русскоязычных проживающих не одно поколение в Казахстане, очевидно, - НЕ ВЛАДЕЕТ и наверное и НЕ ХОЧЕТ им овладевать. Но вопрос не в этом, вопрос - почему встреча целого акима города ( заметьте не рядового начальника какого то отдела ЖКХ )прошла, вернее не прошла без жителей города.

[Исправлено: maxsaf, 01.10.2023 - 08:54]

Цитата:Потому и прошла без жителей, чтобы ни дай бог по-казахски кто-нибудь вопрос не задал. Он же будет обязан ответить на языке обращения. Или подать в отставку. Да, Абайка, ты же этого хочешь?