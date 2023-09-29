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≡ 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47656
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 29.09.23 - 18:04
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С 1 сентября на трех пунктах пропуска в РФ начал работать пилотный проект, смысл которого в том, что грузоперевозчики должны резервировать для себя дату и время прохождения границы. Задумано это было для оптимизации деятельности самых перегруженных пунктов пропуска, где постоянно стояли километровые очереди машин.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13215
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 30.09.23 - 05:35
#15
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На счёт 5000. Р. Незнаю. Слышал но не видел. но я так понял. Некий тип гоняет и предлагает помощь. Я лично ходил и разговаривал с диспечером . Он не хотел деньги. А я умею давать взятки. Короче система такая. Там есть в телефоне функция двигать очередь например тебя поставили.5 октября. Но можно передвинутся на 1 октября если освободилось место. Так вот этот тип за 5000 сидит в телефоне и ловит это место . На ровном месте зарабатывает деньги)
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13215
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 30.09.23 - 06:18
#16
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Таких как я много. Например вышел с Польши, Беларусии, Литвы, Латвии. И тд. Можно себя забить в очередь. заранее вплоть до минуты и секунды кто на длинных кругах. А есть ребята чисто челябинск - астана сидят на строй материалах . Им трудно щас. Проблема
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13215
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 30.09.23 - 06:31
#17
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Вчера первый раз проходил по электороной очереди . Передо мной Пенс . Он такой а как ты так? Сразу заехал?. Я ему меня в очередь забили ещё в Польше я медикаменты таскаю. Я даже могу вас всех объехать если захочу. Он блин. А я по стариковские челябинск астана. Круг 100 000 . Стоял 2 дня. :-( печально. Мужики страдают. Из этой электронки.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2965
Re: 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь —...
Отправлено: 30.09.23 - 06:47
#18
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
..результат на лицо не получится на двух стульях сидеть и результат будет плачевный.

Цитата:
родом из Шанхая2022:
А предлагаю я то чтоб в очередях мы не стояли нам надо самим производить строй материалы,несчастный цементный завод и то не можим запустить.

При чём здесь экономика, когда Вы говорите про политику и даже как бы угрожаете тем,кто пытается сидеть на двух стульях( ведёт многовекторную политику). Правда непонятно от чьего имени.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
235
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 30.09.23 - 07:31
#19
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Цитата:
Vit:
Как я смогу за неделю?

так вам и говорят, они - "глупцы". вы же в ответ все русофобы, да русофобы.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13215
Re: 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь —...
Отправлено: 30.09.23 - 09:25
#20
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Цитата:
Skeptic:
нас в ЕАЭС свободное передвижение товаров.

Я тоже так раньше думал. Ещё 10 лет назад я мог свободно проходить границу. Щас гимор. Даже паспортный контроль просят доки на груз. Я вигею) нету ЕврАзЭС. Нету! Мне проще в Европу гонять чем в росию
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
537
Re: 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь —...
Отправлено: 30.09.23 - 15:16
#21
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Цитата:
Vit:
Таких как я много. Например вышел с Польши, Беларусии, Литвы, Латвии. И тд. Можно себя забить в очередь. заранее вплоть до минуты и секунды кто на длинных кругах. А есть ребята чисто челябинск - астана сидят на строй материалах . Им трудно щас. Проблема

.....не все могут медикаменты возить на то есть обстоятельства т.е. авто не подходит под евро,виза и.т.д.но кто то долхен возить и строй маериалы, я тоже в 90х сахарок таскал из Челябинска и Магнитки клиенты были хорошие на таможне не стояли зелёный свет был у них на всех таможнях.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13215
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 30.09.23 - 15:40
#22
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Так я про че говорю. Страдают мужики . Не я а пенсы. Мне то пофиг . Я могу и в Европу уехать. На заработки )
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
537
Re: 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь —...
Отправлено: 30.09.23 - 19:47
#23
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Цитата:
Vit:
Так я про че говорю. Страдают мужики . Не я а пенсы. Мне то пофиг . Я могу и в Европу уехать. На заработки )


езжай...https://www.dw.com/ru/dalnobojsiki-v-germanii-prekratili-zabastovku-izza-dolgov-po-zarplate/a-66969812
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
537
Re: 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь —...
Отправлено: 30.09.23 - 19:50
#24
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Цитата:
Vit:

Водители фур в ФРГ закончили стачку из-за долгов по зарплатеПавел Мыльников1 ч. назад1 ч. назад Польская транспортная компания отзывает иски к бастующим на автобане под Грефенхаузеном дальнобойщикам, заявил профсоюзный активист. Водители грузовиков начали получать деньги.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
537
Re: 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь —...
Отправлено: 01.10.23 - 02:51
#25
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Водители-дальнобойщики, бастующие в федеральной земле Гессен в центральной части Германии в знак протеста против задолженностей по зарплате, завершили стачку. Достигнуто соглашение с работодателем - польской компанией, заявил в субботу, 30 сентября, профсоюзный активист Эдвин Атема из Нидерландов, которого водители уполномочили вести переговоры от их имени. Транспортная фирма в письменной форме заверила, что отзывает иски к водителям. Кроме того, компания пообещала, что не будет подавать новые иски в Германии или какой-либо иной стране, указал Атема. Несколько недель назад эта фирма подала в прокуратуру Дармштадта иск о вымогательстве и не отвечала на запросы СМИ. Участники забастовки начали получать деньги, сообщил активист, не назвав конкретные суммы. Таким образом, продолжение стачки не имеет смысла, добавил Атема. Грефенхаузен стал для польской транспортной компании аналогом Ватерлоо, заявил профсоюзный активист, проводя параллели с поражением французского императора Наполеона Бонапарта в битве при Ватерлоо.Водители говорят о долгах работодателя в полмиллиона евро Около 80 дальнобойщиков, большинство которых составляют граждане Узбекистана и Грузии, более двух месяцев назад разбили лагерь на одной из площадок для отдыха на автобане в районе Грефенхаузена. Многие из водителей грузовиков жаловались, что не получали зарплату уже несколько месяцев. По их словам, общая сумма долга превысила 500 000 евро. В середине сентября примерно 30 бастующих объявили голодовку. Спустя неделю акцию протеста в такой радикальной форме прекратили по рекомендации врачей. Бастующих поддержали немецкие профсоюзы и различные общественные организации.Эксперт DGB напомнил о соблюдении норм в области перевозок Между тем член правления Объединения немецких профсоюзов (DGB) Штефан Кёрцель (Stefan Körzell) призвал извлечь из инцидента в Грефенхаузене политические уроки - на европейском уровне, а также на федеральном и земельном уровнях. По его словам, бастующим дальнобойщикам удалось помочь благодаря большому количеству пожертвований. Польским властям придется навсегда отозвать у транспортной фирмы лицензию, считает представитель DGB. События в Грефенхаузене не являются единичным эпизодом, указал Кёрцель. Решение, найденное в данном случае, не устраняет проблем в международных автомобильных перевозках. "Продолжение эксплуатации на дорогах Европы можно предотвратить только в том случае, если соблюдение существующих правил будет последовательно проверяться", - подчеркнул он.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31445
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 01.10.23 - 03:02
#26
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Гессен в центральной части Германии в знак протеста против задолженностей по зарплате,

Проклятый Запад загнивает!
Скоро им хана, газ дорогой, еда дорогая, а зарплата мусорщикам всего то 5000 ойро!
Вот то ли дело у нас..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13215
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 01.10.23 - 07:45
#27
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Цитата:
111:
5000 это местным так платят. А нам гастарбайтерам 2000-3000 . Электрон скорей всего 5000 и больше он местный . Поэтому смысла особо нету туда ехать тут тоже можно зарабатывать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13215
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 01.10.23 - 07:57
#28
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Цитата:
111: Скоро им хана, газ дорогой, еда дорогая
Цены там космические. Возить уже не чего. Медикаменты и бытовая химия. Всё. Китай их нагнул. Щас Китай рулит! Так что не слушай Макса . Учи китайский язык)
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