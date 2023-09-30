Отправлено: - 20:32

ОГПУ:

Да, было такое , хочется чтобы люди трезво и справедливо оценивали труд поколений НАРОДА СССР,

Цитата:Труд тех, кого из неблагонадежных отправили в ссылку строить Аркалык, Рудный, или в России какой нибудь Хальмер или Календа..А строили то вообще зачем?Строили для себя, потому что сослали..Им то жить где то надо было..И радоваться надо, что казахский народ их принял, обул и одел, а не злобой бросаться..