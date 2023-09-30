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≡ Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47656
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 30.09.23 - 13:01
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На встрече с генеральным директором АО «ССГПО» Сергеем Напольских я показал этот документ ему и принимавшему участие в разговоре главному экологу АО «ССГПО» Анатолию Дворниченко. Информация вызвала у них недоумение и неприятие.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31445
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 30.09.23 - 13:01
#1
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Цитата:
на все эти природные «радости» накладывались разные свои человеческие болячки, итог зачастую ожидаемо был печальным. Не будем забывать про уровень медицины тех лет.


Русская водка, черный хлеб селедка..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2449
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 30.09.23 - 14:42
#2
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//А это уже к категории слухов отнести не получается.//
Это не документ. а филькина грамота. Какое может быть протяжение в три года, когда 2010 - 2012 указаны. Или автор ошибся

ПС - конечно, если годами считать - три года получится. Но ведь разумно подумать - 2010-2012 = 2 года. И тут было бы уместнее "с" и "до" сформулировать.

[Исправлено: Эл-починно, 30.09.2023 - 15:03]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2449
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 30.09.23 - 14:47
#3
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Да кстати, в приведённом документе отмечается, что смертность ор злокачественных заболеваний на третьем месте. На первом, по секрету скажу - сердечно- сосудистые. Но карантина на них как при короне, не вводили и не водят.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2449
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 30.09.23 - 14:53
#4
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Ох пятой точкой чую, те спецы, что при союзе за 180 работали, сегодня гребут там не плохо? Вот она цена независимости. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2449
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 30.09.23 - 15:05
#5
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Да кстати не знал, что увеличение онкологическими заболеваниями в мире, обязано Рудненским карьерам.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2449
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 30.09.23 - 15:11
#6
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АФтору на заметку - //На высоте 10 км атмосфера сильно разряжена, поэтому защита от солнечной радиации намного слабее, чем на земле. В результате радиационный фон в самолете почти такой же, как в Чернобыле, — 100–130 мкр/ч при норме 10 мкр/ч.

А не его статейные
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2449
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 30.09.23 - 15:15
#7
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//Во-первых, пресловутая смена часовых поясов - об этом я писал здесь и здесь.//
что и
//А во-вторых, существенная разница в климате//
Извиняюсь, бред какой то. Часовые пояса ещё никого не убили, как и климат. А вот сердечно - сосудистые унесли много жизней.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
134
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 30.09.23 - 16:33
#8
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Сколько людей положили жизнь и здоровье пока освоили месторождение, возвели город, инфраструктуру, сейчас только на переименования сил хватает
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2449
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 30.09.23 - 16:57
#9
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Цитата:
ОГПУ:
сейчас только на переименования сил хватает

Как в соцсетях было. Дочь Брежнева -
вы даже покрасить не можете, то, что мой отец построил. :lol:
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
134
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 30.09.23 - 18:09
#10
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Цитата:
Эл-починно:

Да, было такое :lol: , хочется чтобы люди трезво и справедливо оценивали труд поколений НАРОДА СССР, без прекрас и не унижая титанический вклад, дураков и провокаторов везде хватает

[Исправлено: ОГПУ, 30.09.2023 - 18:39]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31445
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 30.09.23 - 20:32
#11
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Цитата:
ОГПУ:
Да, было такое , хочется чтобы люди трезво и справедливо оценивали труд поколений НАРОДА СССР,

Труд тех, кого из неблагонадежных отправили в ссылку строить Аркалык, Рудный, или в России какой нибудь Хальмер или Календа..
А строили то вообще зачем?
Строили для себя, потому что сослали..
Им то жить где то надо было..
И радоваться надо, что казахский народ их принял, обул и одел, а не злобой бросаться..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
235
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 01.10.23 - 00:41
#12
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какая ж ахинея!!! и сюда "прикрутил" свои часовые пояса. ну иди попробуй избавиться от того первостроителя, который как раз таки прибыл сюда из укрсср. и че то никакие часовые пояса с "жутчайшей" радиацией на неё не действуют. не исключаю что причиной является незнание этих "устрашающих фактов", а то б уже откинулась от идиотских переживаний.
ты б лопату в руки взял да хотя б с десяток деревьев посадил да вырастил, вот то б с тебя прок был.
надеюсь нг "автору" хотя бы за статьи не платит, иначе я прямо очень сильно не впечатлён.
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