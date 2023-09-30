Re: Самолет упал в Карагандинской области, двое человек погибли

Отправлено: - 00:08

Как то странно, что на итальянских одноместниках учатся те, кто должен гонять потом на Ф-35, или на Мигах..

По моему это идиотизм..

Они там Таурусы или Фабы тренируются сбрасывать?