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≡ Самолет упал в Карагандинской области, двое человек погибли
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47656
Самолет упал в Карагандинской области, двое человек погибли
Отправлено: 30.09.23 - 21:16
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Самолет вылетел утром 30 сентября с учебно-тренировочной площадки Балапан в селе Уштобе. После взлета в 07:46 часов экипаж самолета не вышел на связь. Авиационное происшествие с воздушным судном произошло в 08:44.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1816
Re: Самолет упал в Карагандинской области, двое человек погибли
Отправлено: 30.09.23 - 21:16
#1
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Каким боком гражданская авиация к силам воздушной обороны? Или, как писал 111, военной техники нет и курсантов обучают на гражданских самолётах?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31445
Re: Самолет упал в Карагандинской области, двое человек погибли
Отправлено: 01.10.23 - 00:08
#2
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Как то странно, что на итальянских одноместниках учатся те, кто должен гонять потом на Ф-35, или на Мигах..
По моему это идиотизм..
Они там Таурусы или Фабы тренируются сбрасывать?
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