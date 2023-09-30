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розлив полностью. Они наступали и ходили по нему, более того, он был подвязан к стропилам, подвязки убрали, он рухнул на перекрытие. Ест

Цитата:Как так получилось, что трубы привязаны к крыше?Это что за ноу хау такое?А как крышу иначе делать, не отвязывая пригвозденные к ней трубы?ПКСК там если затупило, то кто виноват в этом?