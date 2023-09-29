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5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47655
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 29.09.23 - 18:04
С 1 сентября на трех пунктах пропуска в РФ начал работать пилотный проект, смысл которого в том, что грузоперевозчики должны резервировать для себя дату и время прохождения границы. Задумано это было для оптимизации деятельности самых перегруженных пунктов пропуска, где постоянно стояли километровые очереди машин.
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5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 30.09.23 - 05:35
На счёт 5000. Р. Незнаю. Слышал но не видел. но я так понял. Некий тип гоняет и предлагает помощь. Я лично ходил и разговаривал с диспечером . Он не хотел деньги. А я умею давать взятки. Короче система такая. Там есть в телефоне функция двигать очередь например тебя поставили.5 октября. Но можно передвинутся на 1 октября если освободилось место. Так вот этот тип за 5000 сидит в телефоне и ловит это место . На ровном месте зарабатывает деньги)
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 30.09.23 - 06:18
Таких как я много. Например вышел с Польши, Беларусии, Литвы, Латвии. И тд. Можно себя забить в очередь. заранее вплоть до минуты и секунды кто на длинных кругах. А есть ребята чисто челябинск - астана сидят на строй материалах . Им трудно щас. Проблема
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 30.09.23 - 06:31
Вчера первый раз проходил по электороной очереди . Передо мной Пенс . Он такой а как ты так? Сразу заехал?. Я ему меня в очередь забили ещё в Польше я медикаменты таскаю. Я даже могу вас всех объехать если захочу. Он блин. А я по стариковские челябинск астана. Круг 100 000 . Стоял 2 дня. печально. Мужики страдают. Из этой электронки.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2965
Re: 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь —...
Отправлено: 30.09.23 - 06:47
Цитата:
Цитата:
При чём здесь экономика, когда Вы говорите про политику и даже как бы угрожаете тем,кто пытается сидеть на двух стульях( ведёт многовекторную политику). Правда непонятно от чьего имени.
родом из Шанхая2022:
..результат на лицо не получится на двух стульях сидеть и результат будет плачевный.
..результат на лицо не получится на двух стульях сидеть и результат будет плачевный.
Цитата:
родом из Шанхая2022:
А предлагаю я то чтоб в очередях мы не стояли нам надо самим производить строй материалы,несчастный цементный завод и то не можим запустить.
А предлагаю я то чтоб в очередях мы не стояли нам надо самим производить строй материалы,несчастный цементный завод и то не можим запустить.
При чём здесь экономика, когда Вы говорите про политику и даже как бы угрожаете тем,кто пытается сидеть на двух стульях( ведёт многовекторную политику). Правда непонятно от чьего имени.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 234
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 30.09.23 - 07:31
Цитата:
так вам и говорят, они - "глупцы". вы же в ответ все русофобы, да русофобы.
Vit:
Как я смогу за неделю?
Как я смогу за неделю?
так вам и говорят, они - "глупцы". вы же в ответ все русофобы, да русофобы.
Re: 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь —...
Отправлено: 30.09.23 - 09:25
Цитата:
Я тоже так раньше думал. Ещё 10 лет назад я мог свободно проходить границу. Щас гимор. Даже паспортный контроль просят доки на груз. Я вигею) нету ЕврАзЭС. Нету! Мне проще в Европу гонять чем в росию
Skeptic:
нас в ЕАЭС свободное передвижение товаров.
нас в ЕАЭС свободное передвижение товаров.
Я тоже так раньше думал. Ещё 10 лет назад я мог свободно проходить границу. Щас гимор. Даже паспортный контроль просят доки на груз. Я вигею) нету ЕврАзЭС. Нету! Мне проще в Европу гонять чем в росию
Re: 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь —...
Отправлено: 30.09.23 - 15:16
Цитата:
.....не все могут медикаменты возить на то есть обстоятельства т.е. авто не подходит под евро,виза и.т.д.но кто то долхен возить и строй маериалы, я тоже в 90х сахарок таскал из Челябинска и Магнитки клиенты были хорошие на таможне не стояли зелёный свет был у них на всех таможнях.
Vit:
Таких как я много. Например вышел с Польши, Беларусии, Литвы, Латвии. И тд. Можно себя забить в очередь. заранее вплоть до минуты и секунды кто на длинных кругах. А есть ребята чисто челябинск - астана сидят на строй материалах . Им трудно щас. Проблема
Таких как я много. Например вышел с Польши, Беларусии, Литвы, Латвии. И тд. Можно себя забить в очередь. заранее вплоть до минуты и секунды кто на длинных кругах. А есть ребята чисто челябинск - астана сидят на строй материалах . Им трудно щас. Проблема
.....не все могут медикаменты возить на то есть обстоятельства т.е. авто не подходит под евро,виза и.т.д.но кто то долхен возить и строй маериалы, я тоже в 90х сахарок таскал из Челябинска и Магнитки клиенты были хорошие на таможне не стояли зелёный свет был у них на всех таможнях.
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 30.09.23 - 15:40
Цитата:
родом из Шанхая2022:Так я про че говорю. Страдают мужики . Не я а пенсы. Мне то пофиг . Я могу и в Европу уехать. На заработки )
Re: 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь —...
Отправлено: 30.09.23 - 19:47
Цитата:
езжай...https://www.dw.com/ru/dalnobojsiki-v-germanii-prekratili-zabastovku-izza-dolgov-po-zarplate/a-66969812
Vit:
Так я про че говорю. Страдают мужики . Не я а пенсы. Мне то пофиг . Я могу и в Европу уехать. На заработки )
Так я про че говорю. Страдают мужики . Не я а пенсы. Мне то пофиг . Я могу и в Европу уехать. На заработки )
езжай...https://www.dw.com/ru/dalnobojsiki-v-germanii-prekratili-zabastovku-izza-dolgov-po-zarplate/a-66969812
Re: 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь —...
Отправлено: 30.09.23 - 19:50
Цитата:
Водители фур в ФРГ закончили стачку из-за долгов по зарплатеПавел Мыльников1 ч. назад1 ч. назад Польская транспортная компания отзывает иски к бастующим на автобане под Грефенхаузеном дальнобойщикам, заявил профсоюзный активист. Водители грузовиков начали получать деньги.
Vit:
Водители фур в ФРГ закончили стачку из-за долгов по зарплатеПавел Мыльников1 ч. назад1 ч. назад Польская транспортная компания отзывает иски к бастующим на автобане под Грефенхаузеном дальнобойщикам, заявил профсоюзный активист. Водители грузовиков начали получать деньги.
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