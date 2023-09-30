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Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
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Я робот(Пользователи)
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Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 30.09.23 - 13:01
На встрече с генеральным директором АО «ССГПО» Сергеем Напольских я показал этот документ ему и принимавшему участие в разговоре главному экологу АО «ССГПО» Анатолию Дворниченко. Информация вызвала у них недоумение и неприятие.
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(Полноправные пользователи)
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- 17.01.12
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- 31434
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 30.09.23 - 13:01
Цитата:
Русская водка, черный хлеб селедка..
на все эти природные «радости» накладывались разные свои человеческие болячки, итог зачастую ожидаемо был печальным. Не будем забывать про уровень медицины тех лет.
Русская водка, черный хлеб селедка..
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 30.09.23 - 14:42
//А это уже к категории слухов отнести не получается.//
Это не документ. а филькина грамота. Какое может быть протяжение в три года, когда 2010 - 2012 указаны. Или автор ошибся
ПС - конечно, если годами считать - три года получится. Но ведь разумно подумать - 2010-2012 = 2 года. И тут было бы уместнее "с" и "до" сформулировать.
[Исправлено: Эл-починно, 30.09.2023 - 15:03]
Это не документ. а филькина грамота. Какое может быть протяжение в три года, когда 2010 - 2012 указаны. Или автор ошибся
ПС - конечно, если годами считать - три года получится. Но ведь разумно подумать - 2010-2012 = 2 года. И тут было бы уместнее "с" и "до" сформулировать.
[Исправлено: Эл-починно, 30.09.2023 - 15:03]
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 30.09.23 - 14:47
Да кстати, в приведённом документе отмечается, что смертность ор злокачественных заболеваний на третьем месте. На первом, по секрету скажу - сердечно- сосудистые. Но карантина на них как при короне, не вводили и не водят.
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 30.09.23 - 14:53
Ох пятой точкой чую, те спецы, что при союзе за 180 работали, сегодня гребут там не плохо? Вот она цена независимости.
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 30.09.23 - 15:05
Да кстати не знал, что увеличение онкологическими заболеваниями в мире, обязано Рудненским карьерам.
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 30.09.23 - 15:11
АФтору на заметку - //На высоте 10 км атмосфера сильно разряжена, поэтому защита от солнечной радиации намного слабее, чем на земле. В результате радиационный фон в самолете почти такой же, как в Чернобыле, — 100–130 мкр/ч при норме 10 мкр/ч.
А не его статейные
А не его статейные
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 30.09.23 - 15:15
//Во-первых, пресловутая смена часовых поясов - об этом я писал здесь и здесь.//
что и
//А во-вторых, существенная разница в климате//
Извиняюсь, бред какой то. Часовые пояса ещё никого не убили, как и климат. А вот сердечно - сосудистые унесли много жизней.
что и
//А во-вторых, существенная разница в климате//
Извиняюсь, бред какой то. Часовые пояса ещё никого не убили, как и климат. А вот сердечно - сосудистые унесли много жизней.
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
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- 134
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 30.09.23 - 16:33
Сколько людей положили жизнь и здоровье пока освоили месторождение, возвели город, инфраструктуру, сейчас только на переименования сил хватает
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 30.09.23 - 16:57
Цитата:
Как в соцсетях было. Дочь Брежнева -
вы даже покрасить не можете, то, что мой отец построил.
ОГПУ:
сейчас только на переименования сил хватает
сейчас только на переименования сил хватает
Как в соцсетях было. Дочь Брежнева -
вы даже покрасить не можете, то, что мой отец построил.
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 134
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 30.09.23 - 18:09
Цитата:
Да, было такое , хочется чтобы люди трезво и справедливо оценивали труд поколений НАРОДА СССР, без прекрас и не унижая титанический вклад, дураков и провокаторов везде хватает
[Исправлено: ОГПУ, 30.09.2023 - 18:39]
Эл-починно:
Да, было такое , хочется чтобы люди трезво и справедливо оценивали труд поколений НАРОДА СССР, без прекрас и не унижая титанический вклад, дураков и провокаторов везде хватает
[Исправлено: ОГПУ, 30.09.2023 - 18:39]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31434
Владимир МАРТЫНОВ: Скажем радиации «Нет!»
Отправлено: 30.09.23 - 20:32
Цитата:
Труд тех, кого из неблагонадежных отправили в ссылку строить Аркалык, Рудный, или в России какой нибудь Хальмер или Календа..
А строили то вообще зачем?
Строили для себя, потому что сослали..
Им то жить где то надо было..
И радоваться надо, что казахский народ их принял, обул и одел, а не злобой бросаться..
ОГПУ:
Да, было такое , хочется чтобы люди трезво и справедливо оценивали труд поколений НАРОДА СССР,
Да, было такое , хочется чтобы люди трезво и справедливо оценивали труд поколений НАРОДА СССР,
Труд тех, кого из неблагонадежных отправили в ссылку строить Аркалык, Рудный, или в России какой нибудь Хальмер или Календа..
А строили то вообще зачем?
Строили для себя, потому что сослали..
Им то жить где то надо было..
И радоваться надо, что казахский народ их принял, обул и одел, а не злобой бросаться..
-
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