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Без людей прошла встреча акима Рудного с населением. Массовка прибежала через 20 минут после начала мероприятия
Без людей прошла встреча акима Рудного с населением. Массовка прибежала через 20 минут после начала мероприятия
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