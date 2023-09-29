Re: Без людей прошла встреча акима Рудного с населением....

Отправлено: - 16:41

А какой смысл его слушать? Послание президент озвучил вроде не на китайском, а на понятных всем языках. И эти мероприятия по "разъяснению" просто распил бюджета. А что касается акима Рудного, то он что не обещает, то только обещает! Где обещанный газ в новых микрорайонах Рудного ( три раза назначал сроки)? На новой дороге со стороны Лисаковска , в черте города ни одной остановки, зато за городом через каждые пару километров, он что не видит, а где освещение новых микрорайонов, того же 27, фонарные столбы стоят, а лампочки вкрутить некому, хотя через дорогу 23 микрорайон весь как ёлка светится. Короче хозяин видит только то, что хочет видеть. Помню до него аким был, любил говорить "скажите спасибо, что хоть что-то есть". Так и осталось все как прежде.