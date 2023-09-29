Отправлено: - 06:47

родом из Шанхая2022:

..результат на лицо не получится на двух стульях сидеть и результат будет плачевный.

родом из Шанхая2022:

А предлагаю я то чтоб в очередях мы не стояли нам надо самим производить строй материалы,несчастный цементный завод и то не можим запустить.

Цитата:Цитата:При чём здесь экономика, когда Вы говорите про политику и даже как бы угрожаете тем,кто пытается сидеть на двух стульях( ведёт многовекторную политику). Правда непонятно от чьего имени.