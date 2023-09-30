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≡ "Подмоченная" достопримечательность": что не так со знаменитым домом с часами в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47655
"Подмоченная" достопримечательность": что не так со знаменитым домом с часами в Костанае
Отправлено: 30.09.23 - 15:14
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"Снаряд дважды в одну воронку не попадает", - значение этой поговорки никак не относится к квартире жительницы Костаная Нурбану Измайловой. Именно ее квартиру в знаменитом доме с часами на центральной площади затопило дважды.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31429
Re: "Подмоченная" достопримечательность": что не...
Отправлено: 30.09.23 - 15:14
#1
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Женщина ушлая, ремонт бесплатно захотела от акимата..
А ПКСК еще ушлее, не хотят платить.
Тут же сговор на лицо.
Дело не в доме.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31429
Re: "Подмоченная" достопримечательность": что не...
Отправлено: 30.09.23 - 15:17
#2
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Цитата:
розлив полностью. Они наступали и ходили по нему, более того, он был подвязан к стропилам, подвязки убрали, он рухнул на перекрытие. Ест


Как так получилось, что трубы привязаны к крыше?
Это что за ноу хау такое?
А как крышу иначе делать, не отвязывая пригвозденные к ней трубы?
ПКСК там если затупило, то кто виноват в этом?
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