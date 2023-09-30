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На календаре - конец сентября. Клюет карп - Такая осень в удовольствие и рыбакам, и рыбам
На календаре - конец сентября. Клюет карп - Такая осень в удовольствие и рыбакам, и рыбам
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