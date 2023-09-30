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≡ На календаре - конец сентября. Клюет карп - Такая осень в удовольствие и рыбакам, и рыбам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47655
На календаре - конец сентября. Клюет карп - Такая осень в удовольствие и рыбакам, и рыбам
Отправлено: 30.09.23 - 11:17
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После долгих затяжных дождей вдруг, как в сказке, объявилось лето. И хотя ночами уже по-осеннему прохладно, днем на градуснике аж +30. Фантастика! И такая же рыбалка.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13211
На календаре - конец сентября. Клюет карп - Такая осень в удовольствие и рыбакам, и рыбам
Отправлено: 30.09.23 - 11:17
#1
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А как Соню можно на рыбалку взять? Я бы её в 6 утра разбудил. Эх. Мы бы вместе порыбачили.

[Исправлено: Vit, 30.09.2023 - 10:17]
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3230
На календаре - конец сентября. Клюет карп - Такая осень в удовольствие и рыбакам, и рыбам
Отправлено: 30.09.23 - 12:24
#2
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Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3132
На календаре - конец сентября. Клюет карп - Такая осень в удовольствие и рыбакам, и рыбам
Отправлено: 30.09.23 - 12:31
#3
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Цитата:
Vit:
х. Мы бы вместе порыбачили.

твоя печень столько водки не выдержит.
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